Боїнг 737 "Аерофлоту". Фото: Вікіпедія

Запроваджені санкції проти РФ продовжують діяти. Сьогодні російська авіакомпанія "Аерофлот" спромоглася тільки з третьої спроби відправити літак рейсу SU2148 Москва — Анталія.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За даними Flightradar24, першу спробу відправити пасажирів рейсу SU2148 до Анталії було здійснено за розкладом. Пасажирський лайнер Boeing 777 з бортовим номером RA-73144 злетів о 02:43. Але долетіти повітряний борт зміг лише до Шацька Рязанської області, після чого повернувся до аеропорту Шереметьєво. За даними сервісу, борт пробув у повітрі трохи більше години.

Повернення літака до Москви. Джерело: Flightradar24

На борту літака було близько 400 пасажирів, а повернутися довелося через загоряння двигуна. Через три години пасажирів пересадили на інший борт, але і він не злетів. Людей протримали на борту 1,5 години, але так і не змогли усунути неполадки.

Рейс покинув Шереметьєво лише о 09:52. Виконував його інший Boeing 777 (бортовий номер RA-73134), про що свідчать дані Flightradar24. О 14:43 лайнер сів у аеропорту призначення.

Нагадаємо, що Росія націлилася на запуск нової стратегічної ядерної ракети "Буревісник", чиї попередні запуски виявилися провальними. А на додачу кремлівський режим випадково "злив" у мережу адреси секретних об'єктів Міністерства оборони, ГРУ, ФСБ та ФСО. В цих установах "не повинно бути" відключень електроенергії.