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Детали не хватает: российская авиакомпания с третьей попытки отправила самолет в Турцию

2 октября 2023 22:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Детали не хватает: российская авиакомпания с третьей попытки отправила самолет в Турцию
Боинг 737 "Аэрофлота". Фото: Википедия
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Введенные санкции против РФ продолжают действовать. Сегодня российская авиакомпания "Аэрофлот" смогла только с третьей попытки отправить самолет рейса SU2148 Москва — Анталия.

Об этом сообщают росСМИ.

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По данным Flightradar24, первая попытка отправить пассажиров рейса SU2148 в Анталию была предпринята по расписанию. Пассажирский лайнер Boeing 777 с бортовым номером RA-73144 взлетел в 02:43. Но долететь воздушный борт смог только до Шацка Рязанской области, после чего вернулся в аэропорт Шереметьево. По данным сервиса, борт пробыл в воздухе чуть больше часа.

Возвращение самолета в Москву. Источник: Flightradar24

На борту самолета было около 400 пассажиров, а вернуться пришлось из-за возгорания двигателя. Через три часа пассажиров пересадили на другой борт, но и он не взлетел. Людей продержали на борту 1,5 часа, но так и не смогли устранить неполадки.

Рейс покинул Шереметьево только в 09:52. Выполнял его другой Boeing 777 (бортовой номер RA-73134), о чем свидетельствуют данные Flightradar24. В 14:43 лайнер сел в аэропорту назначения.

Напомним, что Россия нацелилась на запуск новой стратегической ядерной ракеты "Буревестник", чьи предварительные запуски оказались провальными. А вдобавок кремлевский режим случайно "слил" в сеть адреса секретных объектов Министерства обороны, ГРУ, ФСБ и ФСО. В этих учреждениях "не должно быть" отключений электроэнергии.

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