Фінляндія запустила найбільший у Європі ядерний реактор: що відомо

Ядерний реактор Olkiluoto 3 у Фінляндії. Фото: REUTERS/Lefteris Karagiannopoulos

Фінський ядерний реактор Olkiluoto 3 (OL3), який є найбільшим у Європі, почав регулярну роботу рано в неділю, 16 квітня. Метою його запуску є підвищення енергетичної безпеки в регіоні та зниження енергетичної залежності від Росії.

Про це повідомляє Reuters.

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Запуск реактора

Оператор OL3 Teollisuuden Voima (TVO), який належить фінській комунальній компанії Fortum і консорціуму енергетичних і промислових компаній, заявив, що блок задовольнить близько 14% потреб Фінляндії в електроенергії, зменшивши потребу в імпорті зі Швеції та Норвегії.

Очікується, що новий реактор працюватиме щонайменше 60 років.

"Виробництво Olkiluoto 3 стабілізує ціни на електроенергію та відіграє важливу роль у переході Фінляндії до зеленої енергетики", — сказав у заяві виконавчий директор TVO Ярмо Танхуа.

Що відомо про реактор

Будівництво реактора потужністю 1,6 гігавата (ГВт), першої нової атомної електростанції у Фінляндії за понад чотири десятиліття та першої в Європі за 16 років, розпочалося у 2005 році. Спочатку планувалося, що станцію відкриють через чотири роки після початку будівництва, але виникли технічні проблеми.

OL3 вперше провела тестове виробництво в національну електромережу Фінляндії в березні минулого року, і тоді очікувалося, що новий енергоблок почне регулярний випуск через чотири місяці, але він зазнав серії поломок і відключень, для усунення яких знадобилися місяці.

Як відомо, російський експорт електроенергії до Фінляндії припинився в травні минулого року, коли російська енергетична компанія "Інтер РАО" заявила, що їй не заплатили за продану енергію.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 16 квітня, Німеччина відключила від мережі останні три атомні електростанції — Isar 2 у Баварії, Neckarwestheim 2 у Баден-Вюртемберзі та Emsland у Нижній Саксонії. Цей історичний крок викликав мітинги противників атомної енергетики у Берліні та інших містах, а також призвів до виходу на вулиці людей, які виступають проти закриття АЕС.

Своєю чергою Нідерланди просуваються вперед із планами будівництва двох нових атомних електростанцій. Очікується, що вони складуть до 13% енергетичного балансу країни.