Финляндия запустила крупнейший в Европе ядерный реактор: что известно

Ядерный реактор Olkiluoto 3 в Финляндии. Фото: REUTERS/Lefteris Karagiannopoulos

Финский ядерный реактор Olkiluoto 3 (OL3), крупнейший в Европе, начал регулярную работу рано в воскресенье, 16 апреля. Цель его запуска — повышение энергетической безопасности в регионе и снижение энергетической зависимости от России.

Об этом сообщает Reuters.

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Запуск реактора

Оператор OL3 Teollisuuden Voima (TVO), принадлежащий финской коммунальной компании Fortum и консорциуму энергетических и промышленных компаний, заявил, что блок удовлетворит около 14% потребностей Финляндии в электроэнергии, уменьшив потребность в импорте из Швеции и Норвегии.

Ожидается, что новый реактор будет работать не менее 60 лет.

"Производство Olkiluoto 3 стабилизирует цены на электроэнергию и отыграет важную роль в переходе Финляндии в зеленую энергетику", — сказал в заявлении исполнительный директор TVO Ярмо Танхуа.

Что известно о реакторе

Строительство реактора мощностью 1,6 гигаватта (ГВт), первой новой атомной электростанции в Финляндии за четыре десятилетия и первой в Европе за 16 лет, началось в 2005 году. Первоначально планировалось, что станцию откроют через четыре года после начала строительства, но возникли технические проблемы.

OL3 впервые провела тестовое производство в национальную электросеть Финляндии в марте прошлого года, и тогда ожидалось, что новый энергоблок начнет регулярный выпуск через четыре месяца, но он испытал серию поломок и отключений, для устранения которых понадобились месяцы.

Как известно, российский экспорт электроэнергии в Финляндию прекратился в мае прошлого года, когда российская энергетическая компания Интер РАО заявила, что ей не заплатили за проданную энергию.

Напомним, в ночь на воскресенье, 16 апреля, Германия отключила от сети последние три атомные электростанции — Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберг и Emsland в Нижней Саксонии. Этот исторический шаг вызвал митинги противников атомной энергетики в Берлине и других городах, а также привел к выходу на улицы людей, выступающих против закрытия АЭС.

В свою очередь Нидерланды продвигаются вперед с планами строительства двух новых атомных электростанций. Ожидается, что они составят до 13% энергетического баланса страны.