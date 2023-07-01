Франція планує застосувати військову техніку на тлі масштабних протестів
На тлі масштабних заворушень, що тривають у Франції вже кілька днів після вбивства поліцейським 17-річного юнака, уряд країни вирішив залучити військову техніку. Так, використають 18 броньованих транспортних засобів жандармерії.
Про це повідомляє телеканал BMFTV.
Франція залучає військову техніку
Так, прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн за дорученням міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманена заявила про залучення броньованої військової техніки.
Всього буде використано чотири броньовані машини Centaure, а також 14 жандармських колісних броньованих машин VBRG.
Крім того, уряд також скасовує деякі громадські заходи на тлі масштабних протестів.
Франція. pic.twitter.com/XFQArWuX20— Melekin (@MelekinYibo) June 30, 2023
Що відомо про протести у Франції
Нагадаємо, що французьку столицю охопили заворушення, були спалені кілька автомобілів. Причиною бунту молоді став вчинок поліцейських, які застрелили 17-річного водія франко-алжирського походження.
Також ми писали, що бунт, який розпочався у передмісті Парижа після вбивства поліцейськими підлітка, перекинувся на інші регіони Франції. Поліцейські заарештували уже 150 бунтівників за погроми державних установ.
Додамо, що у Франції тривають протести, які розпочалися після вбивства поліцейським 17-річного водія. Копу оголосили підозру і відправили за ґрати.