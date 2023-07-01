Франція планує застосувати військову техніку на тлі масштабних протестів

Протести у Франції. Фото: Reuters

На тлі масштабних заворушень, що тривають у Франції вже кілька днів після вбивства поліцейським 17-річного юнака, уряд країни вирішив залучити військову техніку. Так, використають 18 броньованих транспортних засобів жандармерії.

Про це повідомляє телеканал BMFTV.

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Так, прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн за дорученням міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманена заявила про залучення броньованої військової техніки.

Всього буде використано чотири броньовані машини Centaure, а також 14 жандармських колісних броньованих машин VBRG.

Крім того, уряд також скасовує деякі громадські заходи на тлі масштабних протестів.

Що відомо про протести у Франції

Нагадаємо, що французьку столицю охопили заворушення, були спалені кілька автомобілів. Причиною бунту молоді став вчинок поліцейських, які застрелили 17-річного водія франко-алжирського походження.

Також ми писали, що бунт, який розпочався у передмісті Парижа після вбивства поліцейськими підлітка, перекинувся на інші регіони Франції. Поліцейські заарештували уже 150 бунтівників за погроми державних установ.

Додамо, що у Франції тривають протести, які розпочалися після вбивства поліцейським 17-річного водія. Копу оголосили підозру і відправили за ґрати.