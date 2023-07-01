Франция планирует применить военную технику на фоне масштабных протестов

Протесты во Франции. Фото: Reuters

На фоне продолжающихся во Франции масштабных беспорядков уже несколько дней после убийства полицейским 17-летнего юноши, правительство страны решило привлечь военную технику. Так, используют 18 бронированных транспортных средств жандармерии.

Об этом сообщает телеканал BMFTV.

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Так, премьер-министр Франции Элизабет Борн по поручению министра внутренних дел Жеральда Дарманена заявила о привлечении бронированной военной техники.

Всего будет использовано четыре бронированных машины Centaure, а также 14 жандармских колесных бронированных машин VBRG.

Кроме того, правительство также отменяет некоторые общественные мероприятия на фоне масштабных протестов.

Что известно о протестах во Франции

Напомним, что французскую столицу охватили беспорядки, были сожжены несколько автомобилей. Причиной бунта молодежи стал поступок полицейских, застреливших 17-летнего водителя франко-алжирского происхождения.

Также мы писали, что бунт, начавшийся в пригороде Парижа после убийства полицейскими подростка, перекинулся на другие регионы Франции. Полицейские арестовали уже 150 мятежников за погромы государственных учреждений.

Добавим, что во Франции продолжаются протесты, начавшиеся после убийства полицейским 17-летнего водителя. Копу объявили подозрение и отправили за решетку.