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Генсек ООН заявив, що Газа стає дитячим цвинтарем

6 листопада 2023 23:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Генсек ООН заявив, що Газа стає дитячим цвинтарем
Генсек ООН Антоніу Гуттеріш. Фото: агенція Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш виступив із жорсткою критикою військової операції Ізраїлю у секторі Газа. Він заявив, що внаслідок боїв між ЦАХАлом та ХАМАС місто Газа стало нагадувати дитячий цвинтар.

Про це він заявив під час свого брифінгу, пише Страна.UA.

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"Сектор Гази стає дитячим цвинтарем. Згідно з наявними даними, сотні дівчаток та хлопчиків помирають або отримують поранення щодня. За чотири тижні вбито більше журналістів, ніж у будь-якому іншому конфлікті за останні три десятиліття. Вбито більше співробітників ООН, ніж за будь-який порівняний період в історії нашої організації", — заявив Гутерріш.

Він знову закликав негайно оголосити у Газі припинення вогню для надання мирному населенню гуманітарної допомоги. При цьому генсек ООН заявив, що, безумовно, засуджує та вважає терористичним актом напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Реакція Ізраїлю на заяву Гуттеріша

На заяву Гуттеріша про жертви серед мирного населення в Газі вже відреагував міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.

"Як же вам не соромно, пане Гуттеріш! Понад 30 неповнолітніх — серед них 9-місячне немовля, малюки, діти, на чиїх очах холоднокровно вбили їхніх батьків — перебувають у заручниках у секторі Гази. Проблема Гази — це ХАМАС, а не дії Ізраїлю щодо знищення цих терористів!" — написав очільник МЗС Ізраїлю.

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Нагадаємо, що раніше міністр культурної спадщини Ізраїлю Аміхай Еліяху заявив, що для перемоги Ізраїлю у війні Єрусалим має завдати ядерного удару по сектору Гази. Втім, за це він згодом поплатився: за рішенням прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу його було звільнено з посади.  

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