Генсек ООН заявив, що Газа стає дитячим цвинтарем
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш виступив із жорсткою критикою військової операції Ізраїлю у секторі Газа. Він заявив, що внаслідок боїв між ЦАХАлом та ХАМАС місто Газа стало нагадувати дитячий цвинтар.
Про це він заявив під час свого брифінгу, пише Страна.UA.
ООН закликає припинити вогонь
"Сектор Гази стає дитячим цвинтарем. Згідно з наявними даними, сотні дівчаток та хлопчиків помирають або отримують поранення щодня. За чотири тижні вбито більше журналістів, ніж у будь-якому іншому конфлікті за останні три десятиліття. Вбито більше співробітників ООН, ніж за будь-який порівняний період в історії нашої організації", — заявив Гутерріш.
Він знову закликав негайно оголосити у Газі припинення вогню для надання мирному населенню гуманітарної допомоги. При цьому генсек ООН заявив, що, безумовно, засуджує та вважає терористичним актом напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
Реакція Ізраїлю на заяву Гуттеріша
На заяву Гуттеріша про жертви серед мирного населення в Газі вже відреагував міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.
"Як же вам не соромно, пане Гуттеріш! Понад 30 неповнолітніх — серед них 9-місячне немовля, малюки, діти, на чиїх очах холоднокровно вбили їхніх батьків — перебувають у заручниках у секторі Гази. Проблема Гази — це ХАМАС, а не дії Ізраїлю щодо знищення цих терористів!" — написав очільник МЗС Ізраїлю.
Нагадаємо, що раніше міністр культурної спадщини Ізраїлю Аміхай Еліяху заявив, що для перемоги Ізраїлю у війні Єрусалим має завдати ядерного удару по сектору Гази. Втім, за це він згодом поплатився: за рішенням прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу його було звільнено з посади.
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