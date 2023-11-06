Генсек ООН заявил, что Газа становится детским кладбищем
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выступил с жесткой критикой военной операции Израиля в секторе Газа. Он заявил, что в результате боев между ЦАХАЛом и ХАМАС город Газа стал напоминать детское кладбище.
Об этом он заявил во время своего брифинга, пишет Страна.UA.
ООН призывает прекратить огонь
"Сектор Газа становится детским кладбищем. Согласно имеющимся данным, сотни девочек и мальчиков умирают или получают ранения каждый день. За четыре недели убито больше журналистов, чем в любом другом конфликте за последние три десятилетия. Убито больше сотрудников ООН, чем при любом сравнимом периоде в истории нашей организации", — заявил Гутерриш.
Он снова призвал немедленно объявить в Газе прекращение огня для оказания мирному населению гуманитарной помощи. При этом генсек ООН заявил, что, безусловно, осуждает и считает террористическим актом нападение ХАМАС на Израиль 7 октября.
Реакция Израиля на заявление Гуттериша
На заявление Гуттериша о жертвах среди мирного населения в Газе уже отреагировал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.
"Как же вам не стыдно, господин Гуттериш! Более 30 несовершеннолетних — среди них 9-месячный младенец, малыши, дети, на чьих глазах хладнокровно убили их родителей — находятся в заложниках в секторе Газа. Проблема Газы — это ХАМАС, а не действия Израиля по уничтожению этих террористов!" — написал глава МИД Израиля.
Напомним, что ранее министр культурного наследия Израиля Амихай Элияху заявил, что для победы Израиля в войне, Иерусалим должен нанести ядерный удар по сектору Газа. Впрочем, за это он впоследствии поплатился: по решению премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху он был уволен с должности.
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