Генсек ООН заявил, что Газа становится детским кладбищем

Генсек ООН Антониу Гуттериш. Фото: агентство Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выступил с жесткой критикой военной операции Израиля в секторе Газа. Он заявил, что в результате боев между ЦАХАЛом и ХАМАС город Газа стал напоминать детское кладбище.

Об этом он заявил во время своего брифинга, пишет Страна.UA.

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"Сектор Газа становится детским кладбищем. Согласно имеющимся данным, сотни девочек и мальчиков умирают или получают ранения каждый день. За четыре недели убито больше журналистов, чем в любом другом конфликте за последние три десятилетия. Убито больше сотрудников ООН, чем при любом сравнимом периоде в истории нашей организации", — заявил Гутерриш.

Он снова призвал немедленно объявить в Газе прекращение огня для оказания мирному населению гуманитарной помощи. При этом генсек ООН заявил, что, безусловно, осуждает и считает террористическим актом нападение ХАМАС на Израиль 7 октября.

Реакция Израиля на заявление Гуттериша

На заявление Гуттериша о жертвах среди мирного населения в Газе уже отреагировал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

"Как же вам не стыдно, господин Гуттериш! Более 30 несовершеннолетних — среди них 9-месячный младенец, малыши, дети, на чьих глазах хладнокровно убили их родителей — находятся в заложниках в секторе Газа. Проблема Газы — это ХАМАС, а не действия Израиля по уничтожению этих террористов!" — написал глава МИД Израиля.

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Напомним, что ранее министр культурного наследия Израиля Амихай Элияху заявил, что для победы Израиля в войне, Иерусалим должен нанести ядерный удар по сектору Газа. Впрочем, за это он впоследствии поплатился: по решению премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху он был уволен с должности.