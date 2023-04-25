Японія евакуювала своїх громадян із Судану: деталі

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час інтерв'ю. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що країна евакуювала своїх громадян, що перебували в Судані. Також зазначив, що зробить усе можливе, щоб перевезти японців, які залишилися, в безпечне місце.

Про це повідомляє Kyodo.

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За словами прем'єр-міністра Японії, 45 громадян країни та їхні родини доставлені літаком Сил самооборони Японії з Порт-Судану на північному сході країни до Джибуті, сусідньої з Суданом держави на півночі Африканського Рогу. Зокрема, частину японців евакуювали разом із громадянами інших країн, завдяки співпраці Франції та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Кісіда зазначив, що в Судані ще лишилися кілька громадян Японії, які хочуть виїхати, й пообіцяв, що зробить усе можливе, щоб доправити їх у безпечне місце.

Він подякував Південній Кореї, ОАЕ та ООН за запропоновану допомогу в евакуації японців із Судану.

"Я зроблю все можливе, щоб забезпечити швидку евакуацію (громадян Японії), постійно спілкуючись із відповідними країнами", — сказав Кісіда.

Також зазначається, що наразі повідомлень про постраждалих серед японців, включаючи персонал посольства, не надходило.

Нагадаємо, що Україна вживає активних заходів задля евакуації своїх громадян із Судану. Це відбувається на тлі бойових дій у країні.

Також ми писали, що Сполучені Штати почали сприяти виїзду приватних громадян США, які хочуть покинути Судан. Людей евакуюють наземним маршрутом.

Додамо, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в Судані вводиться триденне припинення вогню. Сили швидкого реагування також підтвердили це.