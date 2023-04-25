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Япония эвакуировала своих граждан из Судана: детали

25 апреля 2023 04:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Япония эвакуировала своих граждан из Судана: детали
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в интервью. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна эвакуировала своих находившихся в Судане граждан. Также отметил, что сделает все возможное, чтобы перевезти оставшихся японцев в безопасное место.

Об этом сообщает Kyodo.

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Подробности

По словам премьер-министра Японии, 45 граждан страны и их семьи доставлены самолетом Сил самообороны Японии из Порт-Судана на северо-востоке страны в Джибути, соседнее с Суданом государства на севере Африканского Рога. В частности, часть японцев эвакуировали вместе с гражданами других стран благодаря сотрудничеству Франции и Международного комитета Красного Креста.

Кисида отметил, что в Судане еще остались несколько граждан Японии, желающих уехать, и пообещал, что сделает все возможное, чтобы доставить их в безопасное место.

Он поблагодарил Южную Корею, ОАЭ и ООН за предложенную помощь в эвакуации японцев из Судана.

"Я сделаю все возможное, чтобы обеспечить скорую эвакуацию (граждан Японии), постоянно общаясь с соответствующими странами", — сказал Кисида.

Также отмечается, что сообщений о пострадавших среди японцев, включая персонал посольства, не поступало.

Напомним, что Украина принимает активные меры для эвакуации своих граждан из Судана. Это происходит на фоне военных действий в стране.

Также мы писали, что Соединенные Штаты начали способствовать выезду частных граждан США, желающих покинуть Судан. Людей эвакуируют по наземному маршруту.

Добавим, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Судане вводится трехдневное прекращение огня. Силы быстрого реагирования также подтвердили это.

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