Чи буде Китай надавати зброю росії: коментар генсека НАТО

Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс бачить "деякі ознаки" того, що Китай, можливо, планує підтримати росію в її війні в Україні. Він наполегливо закликав Пекін утримуватися від того, що було б порушенням міжнародного права.

Про це Єнс Столтенберг заявив в інтерв’ю Associated Press.

Чи готовий Китай надавати росії зброю

На запитання, чи є у НАТО якісь ознаки того, що Китай може бути готовий надати зброю чи іншу підтримку війні Росії, Столтенберг припустив, що Пекін може планувати допомогу рф.

"Ми бачили деякі ознаки того, що вони можуть це планувати, і, звичайно, союзники по НАТО, Сполучені Штати, застерігали від цього, тому що це те, чого не повинно статися. Китай не повинен підтримувати незаконну війну росії", — сказав він.

Столтенберг сказав, що потенційна допомога Китаю означала б надання "прямої підтримки кричущому порушенню міжнародного права, і, звичайно, як член Ради Безпеки ООН, Китай жодним чином не повинен підтримувати порушення статуту ООН або міжнародного права".

У середу Путін прийняв найвищого посадовця Комуністичної партії Китаю з питань зовнішньої політики Ван І, викликавши занепокоєння на Заході тим, що Пекін може бути готовий запропонувати Москві сильнішу підтримку у війні, яка триває майже рік.

Нагадаємо, раніше американське видання The Wall Street Journal повідомило, що, попри санкції, росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI. Як зазначило видання, згідно з митними документами деякі з комерційних дронів прибувають на лінію фронту від російських дистриб'юторів, що постачаються китайською компанією DJI, тоді як інші перевозяться через Об'єднані Арабські Емірати.

Також ЗМІ з посиланням на американських чиновників повідомляли, що Китай може надавати рф нелетальну військову допомогу. Окупанти можуть отримувати форму або бронежилети.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше заявив, що Китай розглядає варіанти передачі російським окупаційним військам зброї та боєприпасів для війни в Україні. США попередили китайську владу про серйозні наслідки такого кроку.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що у контексті російської агресії проти України світ повинен проявляти більше уваги до загрози Китаю. Війна, що сьогодні триває у Європі, незабаром може статися у Східній Азії.