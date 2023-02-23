Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow "Є деякі ознаки": у НАТО прокоментували дані про плани Китаю надавати військову допомогу рф arrow

"Є деякі ознаки": у НАТО прокоментували дані про плани Китаю надавати військову допомогу рф

23 лютого 2023 08:59
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Чи буде Китай надавати зброю росії: коментар генсека НАТО
Єнс Столтенберг
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс бачить "деякі ознаки" того, що Китай, можливо, планує підтримати росію в її війні в Україні. Він наполегливо закликав Пекін утримуватися від того, що було б порушенням міжнародного права.

Про це Єнс Столтенберг заявив в інтерв’ю Associated Press. 

Читайте також:

Чи готовий Китай надавати росії зброю

На запитання, чи є у НАТО якісь ознаки того, що Китай може бути готовий надати зброю чи іншу підтримку війні Росії, Столтенберг припустив, що Пекін може планувати допомогу рф. 

"Ми бачили деякі ознаки того, що вони можуть це планувати, і, звичайно, союзники по НАТО, Сполучені Штати, застерігали від цього, тому що це те, чого не повинно статися. Китай не повинен підтримувати незаконну війну росії", — сказав він. 

Столтенберг сказав, що потенційна допомога Китаю означала б надання "прямої підтримки кричущому порушенню міжнародного права, і, звичайно, як член Ради Безпеки ООН, Китай жодним чином не повинен підтримувати порушення статуту ООН або міжнародного права". 

У середу Путін прийняв найвищого посадовця Комуністичної партії Китаю з питань зовнішньої політики Ван І, викликавши занепокоєння на Заході тим, що Пекін може бути готовий запропонувати Москві сильнішу підтримку у війні, яка триває майже рік.

Нагадаємо, раніше американське видання The Wall Street Journal повідомило, що, попри санкції, росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI. Як зазначило видання, згідно з митними документами деякі з комерційних дронів прибувають на лінію фронту від російських дистриб'юторів, що постачаються китайською компанією DJI, тоді як інші перевозяться через Об'єднані Арабські Емірати.

Також ЗМІ з посиланням на американських чиновників повідомляли, що Китай може надавати рф нелетальну військову допомогу. Окупанти можуть отримувати форму або бронежилети. 

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше заявив, що Китай розглядає варіанти передачі російським окупаційним військам зброї та боєприпасів для війни в Україні. США попередили китайську владу про серйозні наслідки такого кроку.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що у контексті російської агресії проти України світ повинен проявляти більше уваги до загрози Китаю. Війна, що сьогодні триває у Європі, незабаром може статися у Східній Азії. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з фото

09:02 ​​​​​​​До України прибув прем'єр-міністр Іспанії: деталі його візиту

08:51 "Грали на рівні "Ман Сіті": тренер "Лейпцига" прокоментував нічию у матчі 1/8 Ліги чемпіонів

08:47 Рекордний пакет допомоги від МВФ у $16 млрд: рішення буде відоме до кінця березня

08:45 ​​​​​​​Перед роковинами початку війни путін заявив про підвищену увагу до ядерної тріади рф

08:35 "Привітання від ЗСУ": в Маріуполі прогриміли нові вибухи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:23 Вартість нафти впала до найнижчого рівня у лютому: що кажуть експерти

08:14 ​​​​​​​ЗСУ за добу знищили майже пів сотні одиниць російської бронетехніки: Генштаб оприлюднив свіжі втрати рф

08:14 Віктор Циганков розповів, як допомагає українським біженцям

08:11 На кордоні Таджикистану з Китаєм стався потужний землетрус: що відомо

08:05 ​​​​​​​Генасамблея ООН має ухвалити українську резолюцію щодо російського вторгнення, — Кулеба

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Новина з відео

17:45 Фанати Шакіри вигнали з ресторану Жерара Піке та його нову пасію: відео стало вірусним в мережі

Новина з відео

16:35 Цинізм зашкалює: у "Лужниках" перед виступом путіна заспівали українською пісню "Пливе кача"

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Новина з відео

15:04 Вимагав хабар за реєстрацію худоби: на Одещині судитимуть керівника ветеринарної дільниці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:55 Австралія вперше відправить на "Євробачення" гурт: що підготували рокери для конкурсу

Новина з відео

13:45 На Одещині пройшли тренування моряків-прикордонників: чому навчились воїни

Новина з відео

11:10 У Вінниці викрили вербувальника до ПВК "Вагнер": подробиці

Новина з відео

10:58 Ракетоносії рф можуть вийти на бойове чергування в будь-який момент, — Гуменюк

Новина з відео

10:48 Принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на серію "Південного парку", в якій їх висміяли

Рік великої війни

08:00 І сміх і гріх: меми, які підтримували бойовий дух українців у війну

Рік великої війни

07:15 Житло яких українських знаменитостей знищила російська армія

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Рік великої війни

19:45 Як війна вдарила по добробуту українців

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

08:55 Світові знаменитості, які приїхали в Україну під час повномасштабної війни

Ексклюзив

08:00 Усиновлення у війну: як зіркова родина Мірошниченків бореться з бюрократією заради дитини

Рік великої війни

08:00 Політична битва: як Україна "завоювала" Захід. Політолог Фесенко підбив підсумки

Рік великої війни

06:00 Українські реформи під час війни: які сфери зазнали найбільших змін в 2022 році

Ексклюзив

20:00 Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити

Актуальне по темі

None 23 Лютий 09:02

​​​​​​​До України прибув прем'єр-міністр Іспанії: деталі його візиту

None 23 Лютий 08:17

"Грали на рівні "Ман Сіті": тренер "Лейпцига" прокоментував нічию у матчі 1/8 Ліги чемпіонів

None 23 Лютий 09:01

Рекордний пакет допомоги від МВФ у $16 млрд: рішення буде відоме до кінця березня

None 23 Лютий 08:58

​​​​​​​Перед роковинами початку війни путін заявив про підвищену увагу до ядерної тріади рф

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB