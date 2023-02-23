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"Есть некоторые признаки": в НАТО прокомментировали данные о планах Китая оказывать военную помощь рф

23 февраля 2023 08:59
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Будет ли Китай предоставлять оружие россии: комментарий генсека НАТО
Йенс Столтенберг
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс видит "некоторые признаки" того, что Китай, возможно, планирует поддержать россию в ее войне в Украине. Он настойчиво призвал Пекин воздерживаться от того, что было бы нарушением международного права.

Об этом Йенс Столтенберг заявил в интервью Associated Press.

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Готов ли Китай предоставлять россии оружие

На вопрос, есть ли у НАТО какие-нибудь признаки того, что Китай может быть готов оказать оружие или иную поддержку войне россии, Столтенберг предположил, что Пекин может планировать помощь России.

"Мы видели некоторые признаки того, что они могут это планировать, и, конечно, союзники по НАТО, Соединенные Штаты предостерегали от этого, потому что это то, чего не должно произойти. Китай не должен поддерживать незаконную войну россии", — сказал он.

Столтенберг сказал, что потенциальная помощь Китая означала бы "прямую поддержку вопиющему нарушению международного права, и, конечно, как член Совета Безопасности ООН, Китай никоим образом не должен поддерживать нарушение устава ООН или международного права".

В среду Путин принял высшего чиновника Коммунистической партии Китая по внешней политике Ван I, вызвав обеспокоенность на Западе тем, что Пекин может быть готов предложить москве более сильную поддержку в войне, которая длится почти год.

Напомним, ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что несмотря на санкции, россия продолжает импортировать гражданские китайские дроны фирмы DJI. Как отметило издание, согласно таможенным документам некоторые из коммерческих дронов прибывают на линию фронта от российских дистрибьюторов, поставляемых китайской компанией DJI, в то время как другие перевозятся через Объединенные Арабские Эмираты.

Также СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщали, что Китай может оказывать рф нелетальную военную помощь. Оккупанты могут получать форму или бронежилеты.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай рассматривает варианты передачи российским оккупационным войскам оружия и боеприпасов для войны в Украине. США предупредили китайские власти о серьезных последствиях такого шага.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в контексте российской агрессии против Украины мир должен проявлять больше внимания к угрозе Китая. В настоящее время продолжающаяся в Европе война вскоре может произойти в Восточной Азии.

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