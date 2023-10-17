ЄС запустив гуманітарний повітряний коридор для допомоги організаціям у Газі, — CNN

Палестинці тікають у безпечніші райони міста Газа після ізраїльських авіаударів. Фото: Mahmud Hams / AFP

У Європейському союзі розпочинає операцію з відкриття гуманітарного повітряного коридору до Єгипту. Туди доставлятиметься гуманітарна допомога для Сектору Гази.

Про це повідомляє американський телеканал CNN, посилаючись на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

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Повітряний коридор

"Після жахливої терористичної атаки терористів ХАМАСу проти Ізраїлю та її наслідків, які призвели до катастрофічної гуманітарної ситуації для народу Гази, ЄС продовжує нарощувати екстрену допомогу палестинському народу", — заявила вона.

За словами урядовиці, цей коридор складатиметься з кількох авіарейсів до Єгипту, щоб доставити рятувальні вантажі гуманітарним організаціям для біженців із Сектора Гази. На цьому тижні відправляються двоє літаків, які перевозять гуманітарний вантаж від ЮНІСЕФ, включаючи речі для притулку, ліки та гігієнічні набори.

Фон дер Ляєн також оголосила цими вихідними, що ЄС збільшує свою гуманітарну допомогу до 75 мільйонів євро для підтримки цивільних осіб, які потребують допомоги в Газі. Каже, що фінансування буде спрямовано через обраних гуманітарних партнерів ЄС, які працюють на місцях, враховуючи можливості та доступ.

Відзначимо, що КПП Рафах між Палестиною та Єгиптом є єдиним життєздатним виходом для виведення людей з анклаву та доставляння туди гуманітарної допомоги.

Але протягом більшої частини минулого тижня він був закрити.Тому ані жителі Гази, ані іноземці не могли перетнути кордон, внаслідок чого тонни життєво важливої гумдопомоги для людей у Газі накопичувалися на єгипетському кордоні.

Нагадаємо, що не так давно у Палестині виник дефіцит питної води, внаслідок чого люди почали вживати солону. Лише сьогодні Ізраїль подав туди водопостачання. Натомість допомогти евакуювати українців з місць бойових дій погодилася Канада.