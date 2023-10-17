Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow ЄС запустив гуманітарний повітряний коридор для допомоги організаціям у Газі, — CNN arrow

ЄС запустив гуманітарний повітряний коридор для допомоги організаціям у Газі, — CNN

17 жовтня 2023 00:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ЄС запустив гуманітарний повітряний коридор для допомоги організаціям у Газі, — CNN
Палестинці тікають у безпечніші райони міста Газа після ізраїльських авіаударів. Фото: Mahmud Hams / AFP
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Європейському союзі розпочинає операцію з відкриття гуманітарного повітряного коридору до Єгипту. Туди доставлятиметься гуманітарна допомога для Сектору Гази.

Про це повідомляє американський телеканал CNN, посилаючись на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. 

Читайте також:

Повітряний коридор

"Після жахливої терористичної атаки терористів ХАМАСу проти Ізраїлю та її наслідків, які призвели до катастрофічної гуманітарної ситуації для народу Гази, ЄС продовжує нарощувати екстрену допомогу палестинському народу", — заявила вона.

За словами урядовиці, цей коридор складатиметься з кількох авіарейсів до Єгипту, щоб доставити рятувальні вантажі гуманітарним організаціям для біженців із Сектора Гази. На цьому тижні відправляються двоє літаків, які перевозять гуманітарний вантаж від ЮНІСЕФ, включаючи речі для притулку, ліки та гігієнічні набори.

Фон дер Ляєн також оголосила цими вихідними, що ЄС збільшує свою гуманітарну допомогу до 75 мільйонів євро для підтримки цивільних осіб, які потребують допомоги в Газі. Каже, що фінансування буде спрямовано через обраних гуманітарних партнерів ЄС, які працюють на місцях, враховуючи можливості та доступ.

Відзначимо, що КПП Рафах між Палестиною та Єгиптом є єдиним життєздатним виходом для виведення людей з анклаву та доставляння туди гуманітарної допомоги.

Але протягом більшої частини минулого тижня він був закрити.Тому ані жителі Гази, ані іноземці не могли перетнути кордон, внаслідок чого тонни життєво важливої гумдопомоги для людей у Газі накопичувалися на єгипетському кордоні.

Нагадаємо, що не так давно у Палестині виник дефіцит питної води, внаслідок чого люди почали вживати солону. Лише сьогодні Ізраїль подав туди водопостачання. Натомість допомогти евакуювати українців з місць бойових дій погодилася Канада. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

None

Вибори в Польщі: що зміниться у відносинах країни з ЄС та Україною

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз