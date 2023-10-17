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ЕС запустил воздушный гумкоридор для помощи организациям в Газе, — CNN

17 октября 2023 00:12
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Илья Рябинин
редактор
ЕС запустил воздушный гумкоридор для помощи организациям в Газе, — CNN
Палестинцы убегают в безопасные районы города Газы после израильских авиаударов. Фото: Mahmud Hams / AFP
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Европейском союзе начинают операцию по открытию гуманитарного воздушного коридора в Египет. Туда будет доставлена гуманитарная помощь для Сектора Газа.

Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

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Воздушный коридор

"После ужасной террористической атаки террористов ХАМАС против Израиля и ее последствий, которые привели к катастрофической гуманитарной ситуации для народа Газы, ЕС продолжает наращивать экстренную помощь палестинскому народу", — заявила она.

По словам чиновника, этот коридор будет состоять из нескольких авиарейсов в Египет, чтобы доставить спасательные грузы гуманитарным организациям для беженцев из Сектора Газа. На этой неделе отправляются два самолета, которые перевозят гуманитарный груз от ЮНИСЕФ, включая вещи для приютов, лекарства и гигиенические наборы.

Фон дер Ляйен также объявила в эти выходные, что ЕС увеличивает свою гуманитарную помощь до 75 миллионов евро для поддержки гражданских лиц, нуждающихся в помощи в Газе. Говорит, что финансирование будет направлено через выбранных гуманитарных партнеров ЕС, работающих на месте, учитывая возможности и доступ.

Отметим, что КПП Рафах между Палестиной и Египтом является единственным жизнеспособным выходом для вывода людей из анклава и туда гуманитарной помощи.

Но в течение большей части прошлой недели он был закрыт. Поэтому ни жители Газы, ни иностранцы не могли пересечь границу, в результате чего тонны жизненно важной гумпомощи для людей в Газе накапливались на египетской границе.

Напомним, что недавно в Палестине возник дефицит питьевой воды, в результате чего люди начали употреблять соленую. Только сегодня Израиль подал туда водоснабжение. А помочь эвакуировать украинцев с мест боевых действий согласилась Канада.

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