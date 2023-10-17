ЕС запустил воздушный гумкоридор для помощи организациям в Газе, — CNN
В Европейском союзе начинают операцию по открытию гуманитарного воздушного коридора в Египет. Туда будет доставлена гуманитарная помощь для Сектора Газа.
Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Воздушный коридор
"После ужасной террористической атаки террористов ХАМАС против Израиля и ее последствий, которые привели к катастрофической гуманитарной ситуации для народа Газы, ЕС продолжает наращивать экстренную помощь палестинскому народу", — заявила она.
По словам чиновника, этот коридор будет состоять из нескольких авиарейсов в Египет, чтобы доставить спасательные грузы гуманитарным организациям для беженцев из Сектора Газа. На этой неделе отправляются два самолета, которые перевозят гуманитарный груз от ЮНИСЕФ, включая вещи для приютов, лекарства и гигиенические наборы.
Фон дер Ляйен также объявила в эти выходные, что ЕС увеличивает свою гуманитарную помощь до 75 миллионов евро для поддержки гражданских лиц, нуждающихся в помощи в Газе. Говорит, что финансирование будет направлено через выбранных гуманитарных партнеров ЕС, работающих на месте, учитывая возможности и доступ.
Отметим, что КПП Рафах между Палестиной и Египтом является единственным жизнеспособным выходом для вывода людей из анклава и туда гуманитарной помощи.
Но в течение большей части прошлой недели он был закрыт. Поэтому ни жители Газы, ни иностранцы не могли пересечь границу, в результате чего тонны жизненно важной гумпомощи для людей в Газе накапливались на египетской границе.
Напомним, что недавно в Палестине возник дефицит питьевой воды, в результате чего люди начали употреблять соленую. Только сегодня Израиль подал туда водоснабжение. А помочь эвакуировать украинцев с мест боевых действий согласилась Канада.
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