Ілон Маск пожартував щодо ситуації в РФ за допомогою мема

Мільярдер Ілон Маск. Фото: росЗМІ

Глава Tesla та SpaceX Ілон Маск скористався гумористичним зображенням для коментування захоплення Ростова-на-Дону ПВК "Вагнер". Маск показав, як на події в РФ реагують хлопчики та дівчатка.

Про це мільярдер розповів у Twitter.

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Мем від Ілона Маска

Відомо, що глава Twitter показав мем, що зображує різні реакції чоловіків і жінок на події, що відбуваються. Картинка являє собою сплячу жінку та символічного чоловіка з червоними очима від безсоння.

"Хлопчики не сплять, вони стежать за ситуацією з ПВК "Вагнер", — йдеться у підписі до зображення.

Твіт Маска зібрав понад 3,2 млн переглядів, 83 тис. позначок "подобається" та понад 4 тис. коментарів протягом години після публікації. У відповіді переважно користувачі висловлюють свою думку про ситуацію та додають інші меми на тему.

Мем від Ілона Маска. Фото: скріншот

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПІК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Росії порушено кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав із Ростова-на-Дону відео, в якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону із терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, що у російському Воронежі тривають бойові дії за участю ПВК "Вагнер". Відомо про вибух на нафтобазі. У місті лунає сирена повітряної тривоги.

Військові РФ підірвали цивільну фуру в Воронезькій області. Внаслідок обстрілу є загиблі.

Також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців . Інцидент стався у Воронезькій області Росії.