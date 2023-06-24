Илон Маск пошутил по поводу ситуации в РФ с помощью мема
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск воспользовался юмористическим изображением для комментирования захвата Ростова-на-Дону ЧВК "Вагнер". Маск показал, как на события в РФ реагируют мальчики и девочки.
Об этом миллиардер рассказал в Twitter.
Мем от Илона Маска
Известно, что глава Twitter показал мем, изображающий различные реакции мужчин и женщин на происходящие события. Картинка представляет собой спящую женщину и символического мужчину с красными глазами от бессонницы.
"Мальчики не спят, они следят за ситуацией с ЧВК "Вагнер", — говорится в подписи к изображению.
Твит Маска собрал более 3,2 млн просмотров, 83 тыс. отметок "нравится" и более 4 тыс. комментариев в течение часа после публикации. В ответах пользователи в основном высказывают свое мнение о ситуации и добавляют другие мемы по теме.
Что известно о бунте Пригожина
23 июня владелец ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле .
Также известно, что против владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".
Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.
Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.
В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.
Напомним, что в российском Воронеже продолжаются боевые действия с участием ЧВК "Вагнер". Известно о взрыве на нефтебазе. В городе раздается сирена воздушной тревоги.
Также стало известно про то, что военные РФ подорвали гражданскую фуру в Воронежской области. В результате обстрела есть погибшие.
Также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.