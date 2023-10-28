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Іран погрожує відкрити нові фронти проти США, якщо ті не припинять підтримку Ізраїлю

28 жовтня 2023 11:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Іран погрожує відкрити нові фронти проти США, якщо ті не припинять підтримку Ізраїлю
Іранські ракети. Фото: DR
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян попередив, що відкриє нові фронти проти США, якщо вони продовжуватимуть підтримувати Ізраїль. Це викликало побоювання, що конфлікт Ізраїлю і ХАМАСу переросте у ширшу війну.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Нові фронти проти США

"Я хотів би тут же попередити, що продовження ситуації, продовження вбивств людей у ​​Газі — жінок і дітей — призведе до того, що ситуація в регіоні вийде з-під контролю. Американська сторона повинна вирішити, чи дійсно вона хоче ескалації, посилення війни?", — сказав він.

За його словами, групи, які атакують сили США в Сирії та Іраку, діють незалежно і не отримували вказівок від Тегерана.

"Вони не отримують від нас жодних наказів, жодних інструкцій. Американська сторона стверджує, що вони пов’язані з Іраном. Ці групи самостійно приймають рішення", — зазначив голова МЗС.

Нагадаємо, що Ізраїль не приймає заклик Генасамблеї ООН до припинення вогню. Натомість збирається діяти так само як світ діяв проти нацистів та "ІДІЛ".

Крім того, ЦАХАЛ та Армія оборони Ізраїлю заявили про знищення керівника повітряної мережі ХАМАСу. Йдеться про Асема Абу Ракабі.  

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