Иран угрожает открыть новые фронты против США, если те не прекратят поддержку Израиля
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян предупредил, что откроет новые фронты против США, если они будут продолжать поддерживать Израиль. Это вызвало опасение, что конфликт Израиля и ХАМАС перерастет в более широкую войну.
Об этом сообщает Bloomberg.
Новые фронты против США
"Я хотел бы тут же предупредить, что продолжение ситуации, продолжение убийств людей в Гаге - женщин и детей - приведет к тому, что ситуация в регионе выйдет из-под контроля. Американская сторона должна решить, действительно ли она хочет эскалации, усиление войны?" , — сказал он.
По его словам, группы, атакующие силы США в Сирии и Ираке, действуют независимо и не получали указаний от Тегерана.
"Они не получают от нас никаких приказов, никаких инструкций. Американская сторона утверждает, что они связаны с Ираном. Эти группы самостоятельно принимают решения", — отметил глава МИД.
Напомним, что Израиль не принимает призыв Генассамблеи ООН к прекращению огня. В то же время собирается действовать так же, как мир действовал против нацистов и "ИГИЛ".
Кроме того, ЦАХАЛ и Армия обороны Израиля заявили об уничтожении руководителя воздушной сети ХАМАС. Речь идет об Асеме Абу Ракаби.
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