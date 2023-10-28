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Иран угрожает открыть новые фронты против США, если те не прекратят поддержку Израиля

28 октября 2023 11:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Иран угрожает открыть новые фронты против США, если те не прекратят поддержку Израиля
Иранские ракеты. Фото: DR
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян предупредил, что откроет новые фронты против США, если они будут продолжать поддерживать Израиль. Это вызвало опасение, что конфликт Израиля и ХАМАС перерастет в более широкую войну.

Об этом сообщает Bloomberg.

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"Я хотел бы тут же предупредить, что продолжение ситуации, продолжение убийств людей в Гаге - женщин и детей - приведет к тому, что ситуация в регионе выйдет из-под контроля. Американская сторона должна решить, действительно ли она хочет эскалации, усиление войны?" , — сказал он.

По его словам, группы, атакующие силы США в Сирии и Ираке, действуют независимо и не получали указаний от Тегерана.

"Они не получают от нас никаких приказов, никаких инструкций. Американская сторона утверждает, что они связаны с Ираном. Эти группы самостоятельно принимают решения", — отметил глава МИД.

Напомним, что Израиль не принимает призыв Генассамблеи ООН к прекращению огня. В то же время собирается действовать так же, как мир действовал против нацистов и "ИГИЛ".

Кроме того, ЦАХАЛ и Армия обороны Израиля заявили об уничтожении руководителя воздушной сети ХАМАС. Речь идет об Асеме Абу Ракаби.

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