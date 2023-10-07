Ізраїль контролює вже більшість південних населених пунктів

Ізраїльські військові. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Армія Ізраїля заявила, що контролює вже більшість південних населених пунктів країни. Раніше їх захопили бойовики ХАМАСу.

Про це повідомляють Haaretz із посиланням на речника армії Ізраїлю та The Times of Israel із посиланням на Міноборони.

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Israeli forces seen beginning to demolish a police station in Sderot where a number of Hamas terrorists were holed up earlier. Unclear how many terrorists left inside. pic.twitter.com/9VA9OBx2hc — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Відновлення контролю над населеними пунктами Ізраїлю

За словами речника Даніеля Хагарі, ізраїльська армія відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Газа. Раніше в них проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Серед них: Сдерот, Софа, Керем-Шалом, Нірім, Назів-Хатара, Нір-Оз, форпост Нахаль-Оз, Хуліт, Нір-Ам, Нір-Іцхак, Беер-Шева, Сде-Ємен, Маген і Урім.

Очільник Міноборони Ізраїлю Йоав Галант заявив про посилення режиму надзвичайної ситуації на всій території держави.

Раніше він оголошував особливу ситуацію в радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа.

Нагадаємо, військовий експерт Юліан Репке розповів, як палестинці змогли вторгнутися в Ізраїль. За його словами, ракетний обстріл і захоплення військових баз були відволікаючими маневрами.

Також ми писали, що ізраїльський ЦАХАЛ відновлює контроль над військовою базою Реїм на півдні країни. Раніше її захопили терористи ХАМАСу.

Додамо, Президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізраїлі могла загинути українка. За його словами, в країні також зникли два громадяни.