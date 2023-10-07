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Израиль контролирует уже большинство южных населенных пунктов

7 октября 2023 22:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Израиль контролирует уже большинство южных населенных пунктов
Израильские военные. Фото: REUTERS/Ammar Awad
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Армия Израиля заявила, что контролирует уже большинство южных населенных пунктов страны. Ранее их захватили боевики ХАМАСа.

Об этом сообщают Haaretz со ссылкой на спикера армии Израиля и The Times of Israel со ссылкой на Минобороны.

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Возобновление контроля над населенными пунктами Израиля

По словам спикера Даниэля Хагари, израильская армия возобновила контроль над большинством населенных пунктов на границе с Сектором Газа. Ранее в них проникли боевики ХАМАСа и Исламского джихада. Среди них: Сдерот, Софа, Керем-Шалом, Нирим, Назив-Хатара, Нир-Оз, форпост Нахаль-Оз, Хулит, Нир-Ам, Нир-Ицхак, Беэр-Шева, Сде-Йемен, Маген и Урим.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил об усилении режима чрезвычайной ситуации на всей территории государства.

Ранее он объявлял особую ситуацию в радиусе 80 километров от Сектора Газа.

Напомним, военный эксперт Юлиан Репке рассказал, как палестинцы смогли вторгнуться в Израиль. По его словам, ракетный обстрел и захват военных баз были отвлекающими маневрами.

Также мы писали, что израильский ЦАХАЛ восстанавливает контроль над военной базой Реим на юге страны. Ранее ее захватили террористы ХАМАС.

Добавим, Президент Владимир Зеленский заявил, что в Израиле могла погибнуть украинка. По его словам, в стране также исчезли два гражданина.

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