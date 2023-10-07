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Ізраїль відновив контроль над військовою базою Реїм на півдні країни

7 жовтня 2023 20:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ізраїль відновив контроль над військовою базою Реїм на півдні країни
Ізраїльські військові. Фото: REUTERS/Ammar Awad
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Ізраїльський ЦАХАЛ відновлює контроль над військовою базою Реїм на півдні країни. Раніше її захопили терористи ХАМАСу.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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Військова база Реїм

Армія оборони Ізраїлю відновила контроль над військовою базою Реїм на півдні країни, де дислокується дивізія "Газа", від терористів ХАМАС.

Військова база Реїм
Військова база Реїм. Фото: Google Maps

Раніше ЦАХАЛ заявив, що бореться з терористами ХАМАСу в 22 різних місцях на півдні Ізраїлю.

Військові зачищають міста, в які проникли терористи.

Нагадаємо, військовий експерт Юліан Репке розповів, як палестинці змогли вторгнутися в Ізраїль. За його словами, ракетний обстріл і захоплення військових баз були відволікаючими маневрами.

Також ми писали, що ізраїльська Армія оборони зайшла до всіх міст на кордоні із Сектором Газа. Сьогодні, 7 жовтня, їх захоплювали бойовики ХАМАС.

Додамо, ХАМАС захопив у заручники мешканців Ізраїля. Червоний Хрест заявив, що готовий відвідати всіх затриманих.

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