Ізраїль відновив контроль над військовою базою Реїм на півдні країни
Ізраїльський ЦАХАЛ відновлює контроль над військовою базою Реїм на півдні країни. Раніше її захопили терористи ХАМАСу.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Військова база Реїм
Армія оборони Ізраїлю відновила контроль над військовою базою Реїм на півдні країни, де дислокується дивізія "Газа", від терористів ХАМАС.
Раніше ЦАХАЛ заявив, що бореться з терористами ХАМАСу в 22 різних місцях на півдні Ізраїлю.
Військові зачищають міста, в які проникли терористи.
Нагадаємо, військовий експерт Юліан Репке розповів, як палестинці змогли вторгнутися в Ізраїль. За його словами, ракетний обстріл і захоплення військових баз були відволікаючими маневрами.
Також ми писали, що ізраїльська Армія оборони зайшла до всіх міст на кордоні із Сектором Газа. Сьогодні, 7 жовтня, їх захоплювали бойовики ХАМАС.
Додамо, ХАМАС захопив у заручники мешканців Ізраїля. Червоний Хрест заявив, що готовий відвідати всіх затриманих.