Ізраїль відновив контроль над військовою базою Реїм на півдні країни

Ізраїльські військові. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Ізраїльський ЦАХАЛ відновлює контроль над військовою базою Реїм на півдні країни. Раніше її захопили терористи ХАМАСу.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Читайте також:

Військова база Реїм

Армія оборони Ізраїлю відновила контроль над військовою базою Реїм на півдні країни, де дислокується дивізія "Газа", від терористів ХАМАС.

Військова база Реїм. Фото: Google Maps

Раніше ЦАХАЛ заявив, що бореться з терористами ХАМАСу в 22 різних місцях на півдні Ізраїлю.

Військові зачищають міста, в які проникли терористи.

Нагадаємо, військовий експерт Юліан Репке розповів, як палестинці змогли вторгнутися в Ізраїль. За його словами, ракетний обстріл і захоплення військових баз були відволікаючими маневрами.

Також ми писали, що ізраїльська Армія оборони зайшла до всіх міст на кордоні із Сектором Газа. Сьогодні, 7 жовтня, їх захоплювали бойовики ХАМАС.

Додамо, ХАМАС захопив у заручники мешканців Ізраїля. Червоний Хрест заявив, що готовий відвідати всіх затриманих.