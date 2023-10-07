Израиль возобновил контроль над военной базой Реим на юге страны
Израильский ЦАХАЛ восстанавливает контроль над военной базой Реим на юге страны. Ранее ее захватили террористы ХАМАСа.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Военная база Реим
Армия обороны Израиля возобновила контроль над военной базой Реим на юге страны, где дислоцируется дивизия "Газа" от террористов ХАМАС.
Ранее ЦАХАЛ заявил, что борется с террористами ХАМАСа в 22 разных местах на юге Израиля.
Военные зачищают города, в которые проникли террористы.
Напомним, военный эксперт Юлиан Репке рассказал, как палестинцы смогли вторгнуться в Израиль. По его словам, ракетный обстрел и захват военных баз были отвлекающими маневрами.
Также мы писали, что израильская Армия обороны вошла во все города на границе с Сектором Газа. Сегодня, 7 октября, их захватывали боевики ХАМАС.
Добавим, ХАМАС захватил в заложники жителей Израиля. Красный Крест заявил, что готов посетить всех задержанных.