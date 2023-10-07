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Израиль возобновил контроль над военной базой Реим на юге страны

7 октября 2023 20:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Израиль возобновил контроль над военной базой Реим на юге страны
Израильские военные. Фото: REUTERS/Ammar Awad
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Израильский ЦАХАЛ восстанавливает контроль над военной базой Реим на юге страны. Ранее ее захватили террористы ХАМАСа.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Военная база Реим

Армия обороны Израиля возобновила контроль над военной базой Реим на юге страны, где дислоцируется дивизия "Газа" от террористов ХАМАС.

Военная база Реим
Военная база Реим. Фото: Google Maps

Ранее ЦАХАЛ заявил, что борется с террористами ХАМАСа в 22 разных местах на юге Израиля.

Военные зачищают города, в которые проникли террористы.

Напомним, военный эксперт Юлиан Репке рассказал, как палестинцы смогли вторгнуться в Израиль. По его словам, ракетный обстрел и захват военных баз были отвлекающими маневрами.

Также мы писали, что израильская Армия обороны вошла во все города на границе с Сектором Газа. Сегодня, 7 октября, их захватывали боевики ХАМАС.

Добавим, ХАМАС захватил в заложники жителей Израиля. Красный Крест заявил, что готов посетить всех задержанных.

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