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Ізраїль розпочав операцію в Газі, погроми в Туреччині та чого варта ООН — прямий ефір Новини.LIVE

28 жовтня 2023 09:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ізраїль розпочав операцію в Газі, погроми в Туреччині та чого варта ООН — прямий ефір Новини.LIVE
Сектор Гази. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У п'ятницю, 27 жовтня, армія Ізраїлю оголосила про розширення наземних операцій у Газі. ЦАХАЛ готовий "на всіх фронтах" захищати безпеку країни. 

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

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Згідно з інформацією ЦАХАЛ, ізраїльські військові вже дві ночі поспіль проводили "цілеспрямовані рейди" в Газі. Під час цього вони використовують танки та бронетехніку.

Нагадаємо, що  Ізраїль не приймає заклик Генасамблеї ООН до припинення вогню. Натомість збирається діяти так само як світ діяв проти нацистів та "ІДІЛ".

Крім того, ЦАХАЛ та Армія оборони Ізраїлю заявили про знищення керівника повітряної мережі ХАМАСу. Йдеться про Асема Абу Ракабі.  

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