Ізраїль розпочав операцію в Газі, погроми в Туреччині та чого варта ООН — прямий ефір Новини.LIVE

Сектор Гази. Фото: Reuters

У п'ятницю, 27 жовтня, армія Ізраїлю оголосила про розширення наземних операцій у Газі. ЦАХАЛ готовий "на всіх фронтах" захищати безпеку країни.

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Згідно з інформацією ЦАХАЛ, ізраїльські військові вже дві ночі поспіль проводили "цілеспрямовані рейди" в Газі. Під час цього вони використовують танки та бронетехніку.

Нагадаємо, що Ізраїль не приймає заклик Генасамблеї ООН до припинення вогню. Натомість збирається діяти так само як світ діяв проти нацистів та "ІДІЛ".

Крім того, ЦАХАЛ та Армія оборони Ізраїлю заявили про знищення керівника повітряної мережі ХАМАСу. Йдеться про Асема Абу Ракабі.