Израиль начал операцию в Газе, погромы в Турции и чего стоит ООН — прямой эфир Новини.LIVE
28 октября 2023 09:27
Сектор Газа. Фото: Reuters
В пятницу, 27 октября, армия Израиля объявила о расширении наземных сделок в Газе. ЦАХАЛ готов "на всех фронтах" защищать безопасность страны.
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Согласно информации ЦАХАЛ, израильские военные уже две ночи подряд проводили "целенаправленные рейды" в Газе. При этом они используют танки и бронетехнику.
Напомним, что Израиль не принимает призыв Генассамблеи ООН к прекращению огня. В то же время собирается действовать так же, как мир действовал против нацистов и "ИГИЛ".
Кроме того, ЦАХАЛ и Армия обороны Израиля заявили об уничтожении руководителя воздушной сети ХАМАС. Речь идет об Асеме Абу Ракаби.
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