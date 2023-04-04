Люксембург арештував акції великого російського стартапу "Роснано"

З кожним днем санкції проти росії посилюються

У Люксембурзі суд наклав арешт на акції компанії OCSiAl, яка належить "Роснано". Вартість акцій у 2021 році перевищувала 300 млн доларів.

Про це повідомляє "Комерсантъ".

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Що відомо

Відомо, що забезпечувальні заходи були накладені судом наприкінці 2022 року, зараз тривають судові провадження. OCSiAl була заснована у 2010 році в Новосибірську. "Роснано" у 2014 році вклало у проєкт 40 млн доларів.

OCSiAl — це найбільший у світі виробник графенових нанотрубок, у 2019 році компанія стала "єдинорогом".

Санкції проти рф

Після початку повномасштабного вторгнення рф до України країни ЄС та Сполучені Штати застосували до росії різного роду санкції. Загалом від 24 лютого минулого року прийнято десять обмежувальних санкційних пакетів аби послабити російський ВПК та економіку країни. Вони включають як заборону на товари широкого вжитку, так і на товари, які стосуються стратегічних галузей промисловості.

Нагадаємо, 31 березня, уряд Австралії запровадив нові обмеження проти семи російських чиновників. Санкції, які включають заборону на в'їзд до країни, торкнулися семи російських чиновників у тимчасово окупованому Криму.

Окрім Австралії, нещодавно також посилала санкції проти рф і Велика Британія. 21 березня уряд країни посилив економічні санкції проти росії та розширив список осіб, які не можуть отримувати трастові послуги.

Також декілька днів тому уряд Японії ввів нові санкції проти російської федерації. До росії заборонено експортувати сталь і алюміній, літаки та авіаційні двигуни, безпілотники, оптичне обладнання і будівельні машини.