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Люксембург арестовал акции крупного российского стартапа "Роснано"

4 апреля 2023 07:49
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С каждым днем санкции против России усиливаются
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В Люксембурге суд наложил арест на акции принадлежащей "Роснано" компании OCSiAl. Стоимость акций в 2021 году превышала 300 млн. долларов.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

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Что известно

Известно, что обеспечительные меры были наложены судом в конце 2022 года, сейчас продолжаются судебные разбирательства. OCSiAl была основана в 2010 году в Новосибирске. "Роснано" в 2014 году вложило в проект 40 млн долларов.

OCSiAl — это крупнейший в мире производитель графеновых нанотрубок, в 2019 году компания стала "единорогом".

Санкции против рф

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину страны ЕС и Соединенные Штаты применили к рф разного рода санкции. В общей сложности от 24 февраля прошлого года принято десять ограничительных санкционных пакетов, чтобы ослабить российский ВПК и экономику страны. Они включают как запрет на товары широкого потребления, так и на товары, относящиеся к стратегическим отраслям промышленности.

Напомним, 31 марта, правительство Австралии ввело новые ограничения против семи российских чиновников. Санкции, включающие запрет на въезд в страну, коснулись семи российских чиновников во временно оккупированном Крыму.

Кроме Австралии, недавно также посылала санкции против россии и Великобритания. 21 марта правительство страны усилило экономические санкции против рф и расширило список лиц, которые не могут получать трастовые услуги.

Также несколько дней назад правительство Японии ввело новые санкции против российской федерации. В россию запрещено экспортировать сталь и алюминий, самолеты и авиационные двигатели, беспилотники, оптическое оборудование и строительные машины.

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