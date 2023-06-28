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Лукашенко хоче використати Пригожина, щоб відокремитися від РФ

28 червня 2023 08:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Лукашенко хоче використати Пригожина, щоб відокремитися від РФ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У військовому перевороті, який влаштували "вагнерівці", президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив посередником між Путіним та Пригожиним. На думку експертів, так звана "миротворча місія" може бути вигідною білоруському диктатору і він, ймовірно, використає власника ПВК "Вагнера" для досягнення своїх цілей. 

Про це йдеться у зведенні від інституту вивчення війни ISW.

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Навіщо Лукашенку Пригожин 

Як відомо, бунт Пригожина зумів зупинити Лукашенко, чого не зміг зробити Путін. Як кажуть експерти, таке посередництво певною мірою підірвало репутацію російського диктатора серед його оточення. Водночас Лукашенко своїми діями зміг показати себе з вигідного боку у російській політиці.

"Лукашенко втрутився, щоб бути посередником, ймовірно, частково, щоб сигналізувати Путіну та іншим високопосадовцям Кремля, що Москва не повинна грати з Лукашенком і що Лукашенко має здатність діяти успішно та незалежно в російській політиці. Вихваляння Лукашенка своєю здатністю маніпулювати владними агентами в найближчому оточенні Путіна є принизливими для Путіна, незалежно від того, правда це чи ні", — йдеться у матеріалі. 

Окрім цього, Лукашенко може використати ПВК "Вагнер" для зміцнення потенціалу білоруської армії, яка "не має досвіду проведення широкомасштабних операцій чи організації навчань вище батальйонного рівня". 

Спроба відокремитися від РФ

На думку експертів, розміщення тактичної ядерної зброї та присутність вагнерівців" в Білорусі Лукашенко може використати як спробу відокремитися від РФ. 

"Лукашенко може використати розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі разом із новою присутністю Групи Вагнера в Білорусі, щоб аргументувати те, що Білорусь має новий потенціал для захисту незалежно від Росії, і тому додаткове російське базування в Білорусі є непотрібним", — пояснюють в ISW. 

Нагадаємо, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що вернув свої війська з РФ, тому що хоче уникнути російського кровопролиття, а також заявив, що марш був демонстрацією протесту і не мав на меті повалення влади в країні. 

Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну та поінформував його про переговори з Євгеном Пригожиним, що спричинило відступ "вагнерівців". За це Путін подякував йому "за роботу".

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