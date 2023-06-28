Лукашенко хочет использовать Пригожина, чтобы отделиться от РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: google

В военном перевороте, который устроили "вагнеровцы", президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил посредником между Путиным и Пригожиным. По мнению экспертов, так называемая "миротворческая миссия" может быть выгодна белорусскому диктатору и он, вероятно, использует владельца ЧВК "Вагнера" для достижения своих целей.

Об этом говорится в сведении от института изучения войны ISW.

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Зачем Лукашенко Пригожин

Как известно, бунт Пригожина сумел остановить Лукашенко, чего не смог сделать Путин. Как говорят эксперты, такое посредничество в определенной степени подорвало репутацию российского диктатора среди его окружения. В то же время, Лукашенко своими действиями смог показать себя с выгодной стороны в российской политике.

"Лукашенко вмешался, чтобы быть посредником, вероятно, частично, чтобы сигнализировать Путину и другим высокопоставленным должностным лицам Кремля, что Москва не должна играть с Лукашенко и что Лукашенко обладает способностью действовать успешно и независимо в российской политике. Хвастовство Лукашенко своей способностью манипулировать властными агентами в ближайшем окружении Путина унизительны для Путина, независимо от того, правда это или нет", — говорится в материале.

Кроме этого, Лукашенко может использовать ЧВК "Вагнер" для укрепления потенциала белорусской армии, которая "не имеет опыта проведения широкомасштабных операций или организации учений выше батальонного уровня".

Попытка отделиться от РФ

По мнению экспертов, размещение тактического ядерного оружия и присутствие "вагнеровцев" в Беларуси Лукашенко может использовать как попытку отделиться от РФ.

"Лукашенко может использовать размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси вместе с новым присутствием Группы Вагнера в Беларуси, чтобы аргументировать то, что Беларусь имеет новый потенциал для защиты независимо от России, и поэтому дополнительное российское базирование в Беларуси не нужно", — объясняют в ISW .

Напомним, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вернул свои войска из РФ, потому что хочет избежать российского кровопролития, а также заявил, что марш был демонстрацией протеста и не преследовал цели свержения власти в стране.

Добавим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину и проинформировал его о переговорах с Евгением Пригожиным, что повлекло отступление "вагнеровцев". За это Путин поблагодарил его "за работу".