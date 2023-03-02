На березі японського острова Токуносіма знайшли ще одну металеву кулю невідомого походження
На японському острові Токуносіма, префектура Кагосіма, знайшли ще одну металеву кулю. Її діаметр — 1,5 метра.
Про це повідомляє телеканал МВС.
-
"Як звучать Карпати": Філатов створив унікальний сингл Верховини у тревел-шоу Синельникових
-
Частина густонаселеного району Одеси залишилась без тепла: в чому причина
-
В росії вигадали чергову байку про "атаки ЗСУ": пишуть, що ДРГ на Брянщині обстріляла автівку і автобус
-
Британська розвідка назвала фактор, який завадить активним наступальним діям під Бахмутом до кінця березня
-
"Краще в діда не питати": Цибульська заспівала про скандал з Бобулом та попросилась на інтерв'ю
-
Віктор Осімхен та Харрі Кейн влітку можуть перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
Окупанти щодня втрачають на Луганському фронті свою новітню техніку та особовий склад, — Гайдай
-
СБУ затримала у Рівному іноземця, який шпигував за підрозділами ЗСУ
-
Місячний календар стрижок на березень 2023: коли не варто йти до перукаря — волосся буде знищене
-
Після війни Україна не має скотитись в авторитаризм, — вчені
Деталі
Об'єкт невідомого походження був знайдений 28 лютого, однак працівники поліції оглянули його наступного дня.
"Я вперше побачив його на власні очі і був здивований, побачивши, що він набагато більший, ніж я очікував", — розповів представник відділу з питань життя мешканців Токуносіма.
Як виявилось, куля була порожньою. Вона не несла загрози вибуху. Поверхня об'єкта повністю вкрита іржею, а в центральній частині є лінія зварювання. На одній зі сторін працівники поліції помітили дуги, які схожі за формою на петлі.
Нагадаємо, на пляжі одного із японських міст виявили загадкову величезну кулю. Півтораметрового діаметру металевий предмет зараз обстежують місцеві правоохоронці.
Також ми писали, що під час розкопок у кургані Томіомаруяма в місті Нара, Японія, археологи виявили гігантський меч "Дакокен" довжиною 2,3 метра. Окрім цього, фахівці знайшли давнє бронзове дзеркало у формі щита, яке є першим у своєму роді.
Додамо, що після свіжого цифрового картографування виявилося — кількість островів, які належать Японії, більша від офіційної на 7 тисяч (не 6800, а пона 14 тисяч). Втім, це практично не збільшить територію країни.