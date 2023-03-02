На березі японського острова Токуносіма знайшли ще одну металеву кулю невідомого походження

Металева куля

На японському острові Токуносіма, префектура Кагосіма, знайшли ще одну металеву кулю. Її діаметр — 1,5 метра.

Про це повідомляє телеканал МВС.

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Об'єкт невідомого походження був знайдений 28 лютого, однак працівники поліції оглянули його наступного дня.

"Я вперше побачив його на власні очі і був здивований, побачивши, що він набагато більший, ніж я очікував", — розповів представник відділу з питань життя мешканців Токуносіма.

Як виявилось, куля була порожньою. Вона не несла загрози вибуху. Поверхня об'єкта повністю вкрита іржею, а в центральній частині є лінія зварювання. На одній зі сторін працівники поліції помітили дуги, які схожі за формою на петлі.

Нагадаємо, на пляжі одного із японських міст виявили загадкову величезну кулю. Півтораметрового діаметру металевий предмет зараз обстежують місцеві правоохоронці.

Також ми писали, що під час розкопок у кургані Томіомаруяма в місті Нара, Японія, археологи виявили гігантський меч "Дакокен" довжиною 2,3 метра. Окрім цього, фахівці знайшли давнє бронзове дзеркало у формі щита, яке є першим у своєму роді.

Додамо, що після свіжого цифрового картографування виявилося — кількість островів, які належать Японії, більша від офіційної на 7 тисяч (не 6800, а пона 14 тисяч). Втім, це практично не збільшить територію країни.