На берегу японского острова Токуносима нашли еще один металлический шар неизвестного происхождения

Металлический шар

На японском острове Токуносима, префектура Кагосима, обнаружили еще один металлический шар. Его диаметр — 1,5 метра.

Об этом сообщает телеканал МВС.

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Объект неизвестного происхождения был найден 28 февраля, однако сотрудники полиции осмотрели его на следующий день.

"Я впервые увидел его своими глазами и был удивлен, увидев, что он гораздо больше, чем я ожидал", — рассказал представитель отдела по вопросам жизни жителей Токуносима.

Как оказалось, шар был пустой. Он не нес угроз взрыва. Поверхность объекта полностью покрыта ржавчиной, а в центральной части имеется линия сварки. На одной из сторон сотрудники полиции заметили дуги, похожие по форме на петли.

Напомним, на пляже одного из японских городов обнаружили загадочный огромный шар. Полутораметровый диаметр металлический предмет сейчас обследуют местные правоохранители.

Также мы писали, что при раскопках в кургане Томиомаруяма в городе Нара, Япония, археологи обнаружили гигантский меч "Дакокен" длиной 2,3 метра. Кроме этого, специалисты нашли старинное бронзовое зеркало в форме щита, которое является первым в своем роде.

Добавим, что после свежего цифрового картографирования оказалось — количество островов, принадлежащих Японии, больше официального на 7 тысяч (не 6800, а более 14 тысяч). Впрочем, это практически не увеличит территорию страны.