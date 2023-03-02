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На берегу японского острова Токуносима нашли еще один металлический шар неизвестного происхождения

2 марта 2023 10:52
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
На берегу японского острова Токуносима нашли еще один металлический шар неизвестного происхождения
Металлический шар
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

На японском острове Токуносима, префектура Кагосима, обнаружили еще один металлический шар. Его диаметр — 1,5 метра.

Об этом сообщает телеканал МВС.

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Подробности

Объект неизвестного происхождения был найден 28 февраля, однако сотрудники полиции осмотрели его на следующий день.

"Я впервые увидел его своими глазами и был удивлен, увидев, что он гораздо больше, чем я ожидал", — рассказал представитель отдела по вопросам жизни жителей Токуносима.

Как оказалось, шар был пустой. Он не нес угроз взрыва. Поверхность объекта полностью покрыта ржавчиной, а в центральной части имеется линия сварки. На одной из сторон сотрудники полиции заметили дуги, похожие по форме на петли.

Металлический слой в Японии.

Напомним, на пляже одного из японских городов обнаружили загадочный огромный шар. Полутораметровый диаметр металлический предмет сейчас обследуют местные правоохранители.

Также мы писали, что при раскопках в кургане Томиомаруяма в городе Нара, Япония, археологи обнаружили гигантский меч "Дакокен" длиной 2,3 метра. Кроме этого, специалисты нашли старинное бронзовое зеркало в форме щита, которое является первым в своем роде.

Добавим, что после свежего цифрового картографирования оказалось — количество островов, принадлежащих Японии, больше официального на 7 тысяч (не 6800, а более 14 тысяч). Впрочем, это практически не увеличит территорию страны.

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