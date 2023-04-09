На провінції Туреччини, де був землетрус, насувається пилова буря

Пилова буря в Туреччині. Фото: TRT Haber

На південний схід Туреччини, зокрема провінції, в яких був землетрус, насувається пилова буря. Там досі тривають роботи з прибирання завалів.

Про це повідомляє TRT Haber.

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"Метеорологи позначили 15 провінцій "жовтим" кодом (другий рівень небезпеки). Вплив пилової бурі буде відчутним на сході країни. Слід бути уважними та обережними через такі негативні прояви, як перебої в роботі транспорту, погіршення видимості та зниження якості повітря", — йдеться у повідомленні.

Негоду прогнозують у провінціях Хатай, Адана, Адияман, Бінгьоль, Діярбакир, Елязиг, Газіантеп, Малатія, Кахраманмараш, Мардін, Тунджелі, Шанлиурфа, Бетмен, Османіє. Майже всі з них постраждали від потужних землетрусів 6 лютого.

Пилова буря в Туреччині. Фото: TRT Haber

Пилова буря в Туреччині. Фото: TRT Haber

Пилова буря в Туреччині. Фото: TRT Haber

Нагадаємо, у провінції Кахраманмараш у Туреччині стався землетрус магнітудою 4,3 бали за шкалою Ріхтера. Повідомляється, що інцидент стався в районі Онікішубат. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 7 км.

Також ми писали, що у турецьких провінціях Шанлиурфа та Адияман, що постраждали від землетрусу, внаслідок значних опадів зійшли селеві потоки. Внаслідок катастрофи є загиблі та люди, які зникли.

Додамо, збитки від землетрусів у Туреччині оцінюються у 80 мільярдів доларів. Відомо, що поліція Туреччини вже заарештувала 188 осіб, які відповідають за зруйновані будівлі під час землетрусів.