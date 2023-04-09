На провинции Турции, где было землетрясение, надвигается пылевая буря

Пылевая буря в Турции. Фото: TRT Haber

К юго-востоку Турции, в частности провинции, в которых было землетрясение, надвигается пылевая буря. Там до сих пор продолжаются работы по уборке завалов.

Об этом сообщает TRT Haber.

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"Метеорологи обозначили 15 провинций "желтым" кодом (второй уровень опасности). Влияние пылевой бури будет ощутимым на востоке страны. Следует быть внимательными и осторожными из-за таких негативных проявлений, как перебои в работе транспорта, ухудшение видимости и снижение качества воздуха", — говорится в сообщении.

Непогоду прогнозируют в провинциях Хатай, Адана, Адияман, Бингьоль, Диярбакыр, Элязиг, Газиантеп, Малатия, Кахраманмараш, Мардин, Тунджели, Шанлыурфа, Бэтмен, Османие. Почти все из них пострадали от мощных землетрясений 6 февраля.

Пылевая буря в Турции. Фото: TRT Haber

Пылевая буря в Турции. Фото: TRT Haber

Пылевая буря в Турции. Фото: TRT Haber

Напомним, в провинции Кахраманмараш в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера. Сообщается, что инцидент произошел в районе Оникишубата. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 км.

Также мы писали, что в пострадавших от землетрясения турецких провинциях Шанлиурфа и Адияман в результате значительных осадков взошли селевые потоки. В результате катастрофы есть погибшие и исчезнувшие люди.

Добавим, ущерб от землетрясений в Турции оценивается в 80 миллиардов долларов. Известно, что полиция Турции уже арестовала 188 человек, которые отвечают за разрушенные постройки во время землетрясений.