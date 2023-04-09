На провинции Турции, где было землетрясение, надвигается пылевая буря
К юго-востоку Турции, в частности провинции, в которых было землетрясение, надвигается пылевая буря. Там до сих пор продолжаются работы по уборке завалов.
Об этом сообщает TRT Haber.
Подробности
"Метеорологи обозначили 15 провинций "желтым" кодом (второй уровень опасности). Влияние пылевой бури будет ощутимым на востоке страны. Следует быть внимательными и осторожными из-за таких негативных проявлений, как перебои в работе транспорта, ухудшение видимости и снижение качества воздуха", — говорится в сообщении.
Непогоду прогнозируют в провинциях Хатай, Адана, Адияман, Бингьоль, Диярбакыр, Элязиг, Газиантеп, Малатия, Кахраманмараш, Мардин, Тунджели, Шанлыурфа, Бэтмен, Османие. Почти все из них пострадали от мощных землетрясений 6 февраля.
Напомним, в провинции Кахраманмараш в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера. Сообщается, что инцидент произошел в районе Оникишубата. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 км.
Также мы писали, что в пострадавших от землетрясения турецких провинциях Шанлиурфа и Адияман в результате значительных осадков взошли селевые потоки. В результате катастрофы есть погибшие и исчезнувшие люди.
Добавим, ущерб от землетрясений в Турции оценивается в 80 миллиардов долларов. Известно, что полиция Турции уже арестовала 188 человек, которые отвечают за разрушенные постройки во время землетрясений.