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На сході Туреччини стався новий землетрус: що відомо

24 лютого 2023 23:52
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
У турецькому Сівасі зафіксували землетрус магнітудою 4,7 — деталі
Інформації про постраждалих та нові руйнування немає
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Увечері, 24 лютого, у турецькому місті Сівас зафіксували новий землетрус магнітудою 4,7. Підземні поштовхи було зафіксовано на глибині 5,3 кілометра.

Про це свідчать дані Управління з надзвичайних ситуацій (AFAD).

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"Землетрус магнітудою 4,7 стався в районі Гюрюн міста Сівас", — наголошується в повідомленні відомства.

Землетрус стався о 20:19 за місцевим часом. Підземні поштовхи було зафіксовано на глибині 5,3 кілометра. Інформації про постраждалих та нові руйнування не надходило.

"Ми не бачимо жодних проблем, відображених в офісі нашого губернатора. Ніяких несприятливих подій не спостерігалося в Гуруні чи Сівасі. Нас повідомили, що лише один сарай в одному з наших сіл був пошкоджений", — прокоментував ситуацію в регіоні заступник губернатора Сівасу Шакір Онер Озтюрк.

Нагадаємо, в Туреччині стався потужний землетрус. У країні було оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

Крім того, Грецькі науковці Костас Папазакос та Константинос Синолакіс зазначили, що їхній країні найближчим часом може загрожувати землетрус. Він буде потужнішим за той, який стався нещодавно в Туреччині.

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