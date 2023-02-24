В турецком Сивасе зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 — детали

На востоке Турции произошло новое землетрясение: что известно
Вечером, 24 февраля, в турецком городе Сивас зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,7. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 5,3 км.
Об этом свидетельствуют данные Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
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Землетрясение в Сивасе
"Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Гюрюн города Сивас", — отмечается в сообщении ведомства.
Землетрясение произошло в 20:19 по местному времени. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 5,3 км. Информация о пострадавших и новых разрушениях не поступала.
"Мы не видим никаких проблем, отраженных в офисе нашего губернатора. Никаких неблагоприятных событий не наблюдалось в Гуруне или Сивасе. Нас сообщили, что только один сарай в одном из наших сел был поврежден", — прокомментировал ситуацию в регионе заместитель губернатора Сиваса Шакир Онер Озтюрк.
Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.
Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.
Кроме того, греческие ученые Костас Папазакос и Константинос Синолакис отметили, что их стране в ближайшее время может угрожать землетрясение. Он будет мощнее того, который произошел недавно в Турции.