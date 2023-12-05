Що відомо про німецького шпіца — опис, характер, харчування і догляд за шерстю

Дві собаки породи Німецький шпіц. Фото: Pinterest

Людям, які люблять мініатюрних собак, чудово підійде порода Німецький шпіц. Але перш, ніж заводити у себе вдома цього улюбленця, варто знати про його індивідуальні особливості, зокрема, про характер, годування і догляд за шерстю.

Новини.LIVE розповідає детально про собаку породи Німецький шпіц.

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Що відомо про німецького шпіца

Німецький шпіц — це досить компактна порода собак з довгою шерстю і хвостом, який скручений над спиною. Ця порода буває різних кольорів і варіантів забарвлення. Саме подивившись на зовнішній вигляд цього собаки, можна легко визначити його стать.

Справа в тому, що хлопчики цієї породи собак мають типову "чоловічу" зовнішність, а ось дівчинки — "жіночу". Зріст дорослого німецького мініатюрного шпіца становить від 23 до 29 сантиметрів, а ось вага — від восьми до десяти кілограмів.

Собака породи Німецький шпіц. Фото: Freepik

Який характер має німецький шпіц

Варто зазначити, що саме ця порода є дуже життєрадісною і доброзичливою, а також впевненою у собі. Однією з переваг шпіців є той факт, що в них зовсім немає агресивності та нервозності. Вони є дуже активними і пильними собаками, а також люблять проводити час з людьми.

Як годувати німецького шпіца

Маленькі на зріст собаки мають досить швидкий процес обміну речовин, а це, в свою чергу, означає, що вони швидко спалюють енергію. Через свій маленький шлунок шпіц повинен їсти мало, але часто. Для таких порід виробники кормів створюють спеціальне харчування, яке містить необхідну кількість поживних речовин.

Також вони роблять шматочки маленького розміру, щоб ця порода могла комфортно харчуватися.

Шпіц, який сидить біля миски з кормом. Фото: Freepik

Як доглядати за шерстю німецького шпіца

В цілому, цю породу собак варто ретельно розчісувати декілька разів на тиждень, щоб їхня шерсть була чистою. Але варто розуміти, що розчісувати собак потрібно проти шерсті. Особливу увагу варто приділяти колінам і вухам, адже саме там швидше утворюються вузли.

Зазвичай хлопці линяють один раз на рік, а ось дівчата — двічі на рік. Справа в тому, що саме під час цих періодів у них випадає найбільше шерсті.

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