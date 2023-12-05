Что известно о немецком шпице — описание, характер, питание и уход за шерстью

Две собаки породы Немецкий шпиц. Фото: Pinterest

Людям, которые любят миниатюрных собак, прекрасно подойдет порода Немецкий шпиц. Но прежде, чем заводить у себя дома этого любимца, следует знать о его индивидуальных особенностях, в частности, о характере, кормлении и уходе за шерстью.

Новини.LIVE рассказывает подробно о собаке породы Немецкий шпиц.

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Что известно о немецком шпице

Немецкий шпиц — это достаточно компактная порода собак с длинной шерстью и хвостом, скрученным над спиной. Эта порода бывает разных цветов и вариантов окраски. Именно посмотрев на внешний вид этой собаки, можно легко определить ее пол.

Дело в том, что мальчики этой породы собак имеют типичную "мужскую" внешность, а вот девочки — "женскую". Рост взрослого немецкого миниатюрного шпица составляет от 23 до 29 сантиметров, а вот вес — от восьми до десяти килограмм.

Собака породы Немецкий шпиц. Фото: Freepik

Какой характер носит немецкий шпиц

Стоит отметить, что именно эта порода очень жизнерадостна и доброжелательна, а также уверена в себе. Одним из преимуществ шпицев является тот факт, что у них совсем нет агрессивности и нервозности. Они очень активные и бдительные собаки, а также любят проводить время с людьми.

Как кормить немецкого шпица

Маленькие ростом собаки имеют достаточно быстрый процесс обмена веществ, а это, в свою очередь, означает, что они быстро сжигают энергию. Из-за своего маленького желудка шпиц должен есть мало, но часто. Для таких пород производители кормов создают специальное питание, содержащее необходимое количество питательных веществ.

Также они делают кусочки небольшого размера, чтобы эта порода могла комфортно питаться.

Шпиц, сидящий возле миски с кормом. Фото: Freepik

Как ухаживать за шерстью немецкого шпица

В целом, эту породу собак следует тщательно расчесывать несколько раз в неделю, чтобы их шерсть была чистой. Но следует понимать, что расчесывать собак нужно против шерсти. Особое внимание следует уделять коленям и ушам, ведь именно там быстрее образуются узлы.

Обычно мальчики линяют один раз в год, а вот девушки — дважды в год. Дело в том, что именно во время этих периодов у них выпадает больше шерсти.

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