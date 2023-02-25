Землетрус у Туреччині 25 лютого — в центрі країни зафіксували поштовхи понад 5 балів

Нові землетруси в Туреччині: в центрі країни зафіксували поштовхи понад 5 балів
У суботу, 25 лютого, в провінції Ніде, що у центральній частині Туреччини, стався сильний землетрус. Його магнітуда 5,3 бала.
Про це повідомляє турецьке державне інформагентство Анадолу.
-
Костянтинівка у вогні: російська армія використовує фосфорні снаряди
-
Грем Поттер отримав погрози у вбивстві його та родини: що буде робити тренер "Челсі"
-
Окупанти знищили в Авдіївці школу, яку в 2021 році повністю реконструювали
-
"Глобальний центр сили та сміливості зараз тут": Зеленський розповів про відвагу українців у війні
-
Уряд Британії безкоштовно надасть українським біженцям 3000 квитків на Євробачення
-
З пам'ятника репресованим українцям у Петербурзі прибрали слова "невинно убієнним"
-
Орбан знову за своє: Угорщина вагається, хто ж винен у війні в Україні
-
Капітан Зінченко привів "Арсенал" до перемоги, а Миколенко поступився з "Евертоном"
-
У Маріуполі знову горів зерновий термінал
-
Одеські комунальники відновлюють роботу теплиці "Троянда": як виглядає рослинний розплідник після обстрілу
Новий землетрус в Туреччині
Наголошується, що землетрус стався о 13:27 за 40 кілометрів на південь від міста Аксарай і за 18 кілометрів на північний схід від міста Еміргазі. За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів був в районі міста Бору на глибині сім кілометрів.
Про можливі жертви і руйнування нічого не повідомляється.
Масштабний землетрус у Туреччині
Вранці 6 лютого на південному сході Туреччини і в суміжних районах Сирії стався потужний землетрус. За останніми даними, загальна кількість загиблих в обох країнах наближається до 50 тисяч осіб, з яких близько 45 тисяч — у Туреччині.
Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.
Крім того, Грецькі науковці Костас Папазакос та Константинос Синолакіс зазначили, що їхній країні найближчим часом може загрожувати землетрус. Він буде потужнішим за той, який стався нещодавно в Туреччині.
За підрахунками економістів, матеріальний збиток від цього землетрусу перевищив 2,5% турецького ВВП.
Нагадаємо, у суботу, 25 лютого, на північному головному острові Японії, Хоккайдо, стався землетрус із попередньою магнітудою 6,1. Землетрус був зареєстрований сейсмічним агентством країни та отримав менш як 5 балів за шкалою сейсмічної інтенсивності, що дорівнює 7.
Фото: Associated Press