Землетрус у Туреччині 25 лютого — в центрі країни зафіксували поштовхи понад 5 балів

Про можливі жертви і руйнування нічого не повідомляється

У суботу, 25 лютого, в провінції Ніде, що у центральній частині Туреччини, стався сильний землетрус. Його магнітуда 5,3 бала.

Про це повідомляє турецьке державне інформагентство Анадолу.

Новий землетрус в Туреччині

Наголошується, що землетрус стався о 13:27 за 40 кілометрів на південь від міста Аксарай і за 18 кілометрів на північний схід від міста Еміргазі. За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів був в районі міста Бору на глибині сім кілометрів.

Про можливі жертви і руйнування нічого не повідомляється.

Масштабний землетрус у Туреччині

Вранці 6 лютого на південному сході Туреччини і в суміжних районах Сирії стався потужний землетрус. За останніми даними, загальна кількість загиблих в обох країнах наближається до 50 тисяч осіб, з яких близько 45 тисяч — у Туреччині.

Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

Крім того, Грецькі науковці Костас Папазакос та Константинос Синолакіс зазначили, що їхній країні найближчим часом може загрожувати землетрус. Він буде потужнішим за той, який стався нещодавно в Туреччині.

За підрахунками економістів, матеріальний збиток від цього землетрусу перевищив 2,5% турецького ВВП.

Нагадаємо, у суботу, 25 лютого, на північному головному острові Японії, Хоккайдо, стався землетрус із попередньою магнітудою 6,1. Землетрус був зареєстрований сейсмічним агентством країни та отримав менш як 5 балів за шкалою сейсмічної інтенсивності, що дорівнює 7.

Фото: Associated Press