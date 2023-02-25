Землетрясение в Турции 25 февраля — в центре страны зафиксировали толчки более 5 баллов

Новые землетрясения в Турции: в центре страны зафиксировали толчки более 5 баллов
В субботу, 25 февраля, в провинции Ниде, расположенной в центральной части Турции, произошло сильное землетрясение. Его магнитуда 5,3 балла.
Об этом сообщает турецкое государственное информ агентство Анадолу.
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Новое землетрясение в Турции
Отмечается, что землетрясение произошло в 13:27 в 40 километрах к югу от города Аксарай и в 18 километрах к северо-востоку от города Эмиргази. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в районе города Бора на глубине семь километров.
О возможных жертвах и разрушениях ничего не сообщается.
Масштабное землетрясение в Турции
Утром 6 февраля на юго-востоке Турции и в сопредельных районах Сирии произошло мощное землетрясение. По последним данным, общее число погибших в обеих странах приближается к 50 тысячам человек, из которых около 45 тысяч — в Турции.
Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.
Кроме того, греческие ученые Костас Папазакос и Константинос Синолакис отметили, что их стране в ближайшее время может угрожать землетрясение. Он будет мощнее того, который произошел недавно в Турции.
По подсчетам экономистов, материальный ущерб от этого землетрясения превысил 2,5% турецкого ВВП.
Напомним, в субботу, 25 февраля, на северном главном острове Японии, Хоккайдо произошло землетрясение с предыдущей магнитудой 6,1. Землетрясение было зарегистрировано сейсмическим агентством страны и получило менее 5 баллов по шкале сейсмической интенсивности, равной 7.
Фото: Associated Press