Один телефонує, інший листується: генсек ООН передав листа Путіну через Лаврова

Генсек ООН Антоніу Гутерреш у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Фото: Reuters

Під час зустрічі в Нью-Йорку генсек ООН Антоніу Гутерреш передав листа очільнику МЗС РФ Сергію Лаврову із подальшим врученням його президенту Росії Володимиру Путіну. Розписав кроки щодо зернової ініціативи.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

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Під час обговорення ініціативи щодо зернового сектору Чорноморського регіону, Гутерреш висловив занепокоєння тими проблемами, з якими стикається Спільний координаційний центр у своїй щоденній роботі. Тому в листі, який передав генсек ООН Путіну, викладено пропозиції щодо "вдосконалення, продовження і розширення" зернової ініціативи "з урахуванням позицій, нещодавно висловлених сторонами, а також ризиків, пов'язаних з глобальною продовольчою безпекою".

"Аналогічний лист було надіслано двом іншим підписантам угоди (Україні та Туреччині, — Ред.)", — йдеться в повідомленні.

Генсек також узяв до уваги занепокоєння, висловлене Росією щодо імплементації меморандуму про взаєморозуміння між РФ та секретаріатом ООН "щодо просування російських продовольчих товарів і добрив на світові ринки". Він розповів про прогрес, досягнутий у цьому питанні, і підтвердив готовність ООН діл продовжувати працювати над цим.

Нагадаємо, що представники Великої Британії та США висловили своє засудження на адресу Росії на засіданні Ради Безпеки ООН, зазначивши, що вторгнення Росії в Україну призвело до багатьох страждань та втрат для українського народу.

Також ми повідомляли, що голові МЗС РФ Сергію Лаврову, який прилетів до Вашингтона, щоб очолити дебати в Раді Безпеки ООН, слід ознайомитися зі статутом Організації Об'єднаних Націй. Про це заявила під час дебатів 24 квітня представниця США Лінда Томас-Грінфілд.

Додамо, що вчора, 24 квітня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередили про ризик виникнення конфлікту між світовими державами, який досяг "історичного максимуму". Вони зазначили, що світ перебуває на порозі небезпечної ситуації, можливо навіть більш небезпечної, ніж під час холодної війни.