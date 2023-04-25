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Один звонит, другой переписывается: генсек ООН передал письмо Путину через Лаврова

25 апреля 2023 04:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Один звонит, другой переписывается: генсек ООН передал письмо Путину через Лаврова
Генсек ООН Антониу Гутерреш в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В ходе встречи в Нью-Йорке генсек ООН Антониу Гутерреш передал письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с последующим вручением его президенту России Владимиру Путину. Расписал шаги по зерновой инициативе.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

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В ходе обсуждения инициативы по зерновому сектору Черноморского региона Гутерреш выразил обеспокоенность теми проблемами, с которыми сталкивается Совместный координационный центр в своей ежедневной работе. Поэтому в письме, которое передал генсек ООН Путину, изложены предложения по "совершенствованию, продолжению и расширению" зерновой инициативы "с учетом позиций, недавно высказанных сторонами, а также рисков, связанных с глобальной продовольственной безопасностью".

"Аналогичное письмо было направлено двум другим подписантам соглашения (Украине и Турции, — Ред.)", — говорится в сообщении.

Генсек также принял во внимание обеспокоенность, высказанную Россией по поводу имплементации меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН "по продвижению российских продовольственных товаров и удобрений на мировые рынки". Он рассказал о прогрессе, достигнутом в этом вопросе, и подтвердил готовность ООН продолжать работу над этим.

Напомним, что представители Великобритании и США выразили свое осуждение в адрес России на заседании Совета Безопасности ООН, отметив, что вторжение России в Украину привело ко многим страданиям и потерям для украинского народа.

Также мы сообщали, что главе МИД РФ Сергею Лаврову, прилетевшему в Вашингтон, чтобы возглавить дебаты в Совете Безопасности ООН, следует ознакомиться с уставом Организации Объединенных Наций. Об этом заявила во время дебатов 24 апреля представительница США Линда Томас-Гринфилд.

Добавим, что вчера, 24 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредили о риске возникшего конфликта между мировыми государствами, который достиг "исторического максимума". Они отметили, что мир находится на пороге опасной ситуации, возможно, даже более опасной, чем во время холодной войны.

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