У В'єтнамі виявили спеції для приготування карі – фото унікальної знахідки

Археологи, які знайшли спеції віком близько дві тисячі років у В'єтнамі. Фото: Southern Institute for Social Sciences

Археологи провели розкопки в районі древнього міста Окео у Вʼєтнамі та знайшли там залишки спецій, які залишилися на кам’яних інструментах. За думкою дослідників, вік цієї археологічної знахідки становить приблизно дві тисячі років, а аромат деяких прянощів й досі зберігся.

Про це повідомляє The Guardian.

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Дослідники також знайшли залишки імбиру, кориці, гвоздики, мускатного горіха та куркуми. Крім того, під час своїх розкопок вчені виявили також й звичайний рис. За думкою вчених, з цих інгредієнтів люди в давні часи могли готувати карі, тобто, страву з рису та різних прянощів.

Плита із зернами імбиру, кориці та мускатного горіха на поверхні. Фото: Southern Institute for Social Sciences in Vietnam

"Усі ці спеції потрапили до В’єтнаму 2 тис. років тому. Вони сприяли приготуванню чудових страв, які, мабуть, подобалися людям того часу", — вважає доктор з національного університету Австралії та автор дослідження Сяо-чун Хунг.

Археологи були дуже шоковані тим, що насіння мускатного горіха, яке вони знайшли під час своїх розкопок, пахне й досі навіть через два тисячоліття.

Плита із зернами імбиру, кориці та мускатного горіха на поверхні. Фото: Southern Institute for Social Sciences in Vietnam

Окрім спецій, археологи відкопали плиту, яку використовували древні люди для подрібнення їжі. За словами дослідників, ця плита, яку вони знайшли, схожа на ту, яку зараз використовують сучасні люди, коли готують карі на кухні.

Інформація, яку встановили археологи, вказує на те, що карі могли створити на території Індії ще понад чотири тисячі років тому. У результаті дослідження вчені з’ясували, що рецепти приготування карі передали Південно-Східній Азії торговці та мігранти, які пересувалися Індійським океаном.

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