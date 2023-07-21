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Кістки та поховання: в Англії дослідники натрапили на давньоримське поселення

21 липня 2023 21:20
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В Англії археологи виявили давньоримське поселення – що на це вказує
Давньоримське поселення, знайдене археологами в Англії. Фото: North East Lincolnshire Council
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Під час будівництва житлового комплексу у північно-східному Лінкольнширі в Англії археологи виявили руїни давньоримського поселення. У ході розкопок дослідникам вдалося також знайти два людських поховання та залишки деяких тварин.

Про це повідомляє BBC News.

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Як стверджують дослідники, залишки, які вони знайшли у тому місці, датуються приблизно 200 роком нашої ери. Коли археологи провели розкопки, вони побачили, що римське поселення "драбинчастого типу" є селищем з огорож. 

Там вчені знайшли сліди вогнища та водопоїв, що вказує на те, що давні люди намагалися пристосуватися до навколишнього середовища. Також дослідники натрапили на сушарку для кукурудзи та знаряддя праці, а ще на залишки кісток різних тварин.

Камень с отпечатком лапы собаки, найденный в Англии
Камінь з відбитком лапи собаки, знайдений в Англії. Фото: North East Lincolnshire Council

Все це вказує на те, що люди, які там жили, мали сільське господарством та займалися переробленням сільськогосподарських культур.

Крім того, археологи знайшли два людських поховання, що вказує на звичаї або ритуали, які влаштовували мешканці в ті часи. Знайдені й руїни двох великих будівель, одна з яких мала стіну, яка була дуже незвичайно оштукатурена.

Фрагменты римской расписной штукатурки, найденные в Англии
Фрагменти римської розписної штукатурки, знайдені в Англії. Фото: North East Lincolnshire Council

Дослідники вважають, що результати цього дослідження допоможуть їм дізнатися про історію Лінкольнширу та про різні аспекти стародавнього життя там. 

"Це місце було заселене, принаймні, кілька сотень років, і ми можемо побачити з нього те, як жили тут люди та пристосовували своє поселення відповідно до своїх потреб", — стверджує офіцерка спадщини, місіс Дженнінгс.

Нагадаємо, ми писали про те, що на території Франції археологи виявили унікальний старовинний замок. 

Раніше ми розповідали про те, що біля Єрусалиму дослідники знайшли залишки п’яти старовинних міст. 

Також ми повідомляли про те, що у США дослідники знайшли місце, де проживали первісні люди.

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