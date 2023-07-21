В Англии археологи обнаружили древнеримское поселение – что на это указывает

Древнеримское поселение, найденное археологами в Англии. Фото: North East Lincolnshire Council

Во время строительства жилого комплекса в северо-восточном Линкольншире в Англии археологи обнаружили развалины древнеримского поселения. В ходе раскопок исследователям удалось также обнаружить два человеческих захоронения и остатки некоторых животных.

Об этом сообщает BBC News.

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Как утверждают исследователи, остатки, которые они нашли в этом месте, датируются примерно 200 годом нашей эры. Когда археологи провели раскопки, они увидели, что римское поселение лестничного типа является поселком из заборов.

Там ученые обнаружили следы очага и водопоев, что указывает на то, что древние люди пытались приспособиться к окружающей среде. Также исследователи наткнулись на сушилку для кукурузы и орудия труда, а еще на остатки костей разных животных.

Камень с отпечатком лапы собаки, найденный в Англии. Фото: North East Lincolnshire Council

Все это указывает на то, что люди, которые там жили, имели сельское хозяйство и занимались переработкой сельскохозяйственных культур.

Кроме того, археологи нашли два человеческих захоронения, что указывает на обычаи или ритуалы, устраиваемые жителями в те времена. Найдены и руины двух больших построек, одна из которых имела стену, которая была очень необычно оштукатурена.

Фрагменты римской расписной штукатурки, найденные в Англии. Фото: North East Lincolnshire Council

Исследователи считают, что результаты этого исследования помогут им узнать про историю Линкольншира и про различные аспекты древней жизни там.

"Это место было заселено, по крайней мере, несколько сотен лет, и мы можем увидеть из него то, как жили здесь люди и приспосабливали свое поселение в соответствии со своими потребностями", — утверждает офицер наследия, миссис Дженнингс.

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