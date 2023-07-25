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Пахнет спустя 2 тысячи лет: во Вьетнаме нашли специи для приготовления карри

25 июля 2023 20:27
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Во Вьетнаме обнаружили специи для приготовления карри – фото уникальной находки
Археологи, которые нашли специи возрастом около двух тысяч лет во Вьетнаме. Фото: Southern Institute for Social Sciences
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Археологи провели раскопки в районе древнего города Окео во Вьетнаме и обнаружили там остатки специй, которые остались на каменных инструментах. По мнению исследователей, возраст этой археологической находки составляет примерно две тысячи лет, а аромат некоторых пряностей до сих пор сохранился.

Об этом сообщает The Guardian.

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Исследователи также обнаружили остатки имбиря, корицы, гвоздики, мускатного ореха и куркумы. Кроме того, в ходе своих раскопок ученые обнаружили также и обычный рис. По мнению ученых, из этих ингредиентов люди в давние времена могли готовить карри, то есть блюдо из риса и различных пряностей.

Плита с древними крахмальными зернами имбиря, корицы и мускатного ореха на поверхности.
Плита с зернами имбиря, корицы и мускатного ореха на поверхности. Фото: Southern Institute for Social Sciences in Vietnam

"Все эти специи попали во Вьетнам 2 тысячи лет назад. Они способствовали приготовлению замечательных блюд, которые, вероятно, нравились людям того времени", — считает доктор из национального университета Австралии и автор исследования Сяо-чун Хунг.

Археологи были очень шокированы тем, что семена мускатного ореха, которые они нашли во время своих раскопок, пахнут до сих пор даже через два тысячелетия.

Плита с зернами имбиря, корицы и мускатного ореха.
Плита с зернами имбиря, корицы и мускатного ореха на поверхности. Фото: Southern Institute for Social Sciences in Vietnam

Кроме специй, археологи откопали плиту, которую использовали древние люди для измельчения пищи. По словам исследователей, эта плита, которую они нашли, похожа на ту, которую сейчас используют современные люди, когда готовят карри на кухне.

Информация, установленная археологами, указывает на то, что карри могли создать на территории Индии еще более четырех тысяч лет назад. В результате исследования ученые выяснили, что рецепты приготовления карри передали Юго-Восточной Азии торговцы и мигранты, которые передвигались по Индийскому океану.

Напомним, мы писали о том, что на территории Индии исследователи обнаружили древний кинжал возрастом примерно 2500 лет.

Раньше мы рассказывали о том, что во Франции ученые откопали уникальный старинный замок.

Также мы сообщали о том, что в Хмельницкой области археологи нашли артефакты времен Киевской Руси.

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