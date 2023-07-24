В Індії археологи знайшли древній кинжал – вчені розповіли про його унікальність

Місце в Індії, де археологи знайшли древній кинжал. Фото: Smithsonian Magazine

У штаті Таміл Наду, який розташований у південній частині Індії, археологи відкопали похоронну урну, де лежали залишки скелетів людей. Там дослідники виявили залізний кинжал віком близько 2500 років, який належав ще недослідженій цивілізації.

Про це повідомляє The Times of India.

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За словами вчених, довжина цієї зброї становить 40 сантиметрів, її дерев’яне руків’я досить добре збереглося. Як стверджує директор відділу археології штату, те, що ручка кинжалу так добре збереглася, є досить рідкісним явищем.

Древній кинжал, знайдений під час археологічних розкопок в Індії. Фото: Smithsonian Magazine

За його словами, кинжал люди використовували в період Сангама, тобто у період з III століття до нашої ери до III століття нашої ери. Щоб більш детально вивчити, до якого періоду належить кинжал, дослідники відправили цю археологічну знахідку на експертизу до США.

Крім кинжала, дослідники знайшли велику кількість людських скелетів, а також залишків тваринних кісток. Також археологи під час своїх розкопок на півдні Індії виявили залишки будинків, які мали глиняну підлогу та стіни з цегли.

Вчений, який проводить археологічне дослідження. Фото: Freepik

Водночас дослідники не виключають того факту, що люди, які жили на території цих земель, були на досить високому рівні розвитку, якщо порівнювати з їхніми сучасниками. За словами вчених, ці мешканці грали у настільні ігри, мали власну писемність і мову спілкування.

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