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В Индии ученые нашли древний кинжал возрастом около 2500 лет: уникальное фото

24 июля 2023 20:50
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
В Индии археологи обнаружили древний кинжал – ученые рассказали о его уникальности
Место в Индии, где археологи обнаружили древний кинжал. Фото: Smithsonian Magazine
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

В штате Тамил Наду, расположенном в южной части Индии, археологи откопали погребальную урну, где лежали останки скелетов людей. Там исследователи обнаружили железный кинжал возрастом около 2500 лет, принадлежавший еще неисследованной цивилизации.

Об этом сообщает The Times of India.

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По словам ученых, длина этого оружия составляет 40 сантиметров, его деревянная рукоятка достаточно хорошо сохранилась. Как утверждает директор отдела археологии штата, то, что ручка кинжала так хорошо сохранилась, является редким явлением.

Древний кинжал, найденный во время археологических раскопок в Индии.
Древний кинжал, найденный во время археологических раскопок в Индии. Фото: Smithsonian Magazine

По его словам, кинжал люди использовали в период Сангама, то есть в период с III века до нашей эры до III века нашей эры. Чтобы более подробно изучить, к какому периоду относится кинжал, исследователи отправили эту археологическую находку на экспертизу в США.

Кроме кинжала, исследователи обнаружили большое количество человеческих скелетов, а также остатков животных костей. Также археологи во время своих раскопок на юге Индии обнаружили остатки домов, которые имели глиняный пол и кирпичные стены.

Археологические раскопки
Ученый, который проводит археологическое исследование. Фото: Freepik

В то же время исследователи не исключают того факта, что люди, жившие на территории этих земель, были на достаточно высоком уровне развития, если сравнивать с их современниками. По словам ученых, эти жители играли в настольные игры, имели собственную письменность и язык общения.

Напомним, мы писали о том, что на территории Франции исследователи обнаружили уникальный древний замок.

Ранее мы говорили о том, что недалеко от Иерусалима археологи откопали остатки пяти древних городов.

Также мы сообщали о том, что на территории США археологи нашли место, где жили первобытные люди.

 

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