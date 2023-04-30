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Папа Римський закликав Угорщину "не зачиняти двері" перед мігрантами та іноземцями

30 квітня 2023 13:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Папа Римський закликав Угорщину "не зачиняти двері" перед мігрантами та іноземцями
Папа Римський Франциск під час візиту до Угорщини, 29 квітня 2023 рік. Фото: Vatican Media/Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Папа Римський Франциск у неділю, 30 квітня, очолив велику месу, де він закликав угорців "не зчиняти" двері перед мігрантами та тими, хто є "іноземцями або несхожими на нас". Це суперечить "антимігрантській політиці" прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це пише Reuters.

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Зазначається, що понад 50 тисяч людей зібралися на площі та навколо неї, щоб побачити Папу в останній день його візиту до країни. 

Він продовжив тему, яку розпочав у перший день свого візиту, коли застеріг від небезпеки зростання націоналізму в Європі, але помістив її в євангельський контекст, сказавши, що зачинені двері є болючими та суперечать вченню Ісуса.

Орбан та Франциск мають різні погляди на міграцію з Близького Сходу та Африки до Європи. Папа Франциск вважає, що мігрантів, які рятуються від злиденного життя, слід вітати в Європі.

Орбан, чий уряд побудував сталевий паркан на кордоні з Сербією, щоб не допустити мігрантів в Угорщину, відмовився "дозволити Угорщині перетворитися на країну іммігрантів", як, за його словами, стали інші країни Європи.

Нагадаємо, 28 квітня, Папа Римський Франциск прибув до Угорщини з триденним візитом, щоб поговорити з прем’єр-міністром країни Віктором Орбаном про Україну.  

Це його перша поїздка після того, як він потрапив до лікарні з бронхітом у березні.

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