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Папа Римский призвал Венгрию "не закрывать двери" перед мигрантами и иностранцами

30 апреля 2023 13:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Папа Римский призвал Венгрию "не закрывать двери" перед мигрантами и иностранцами
Папа Римский Франциск во время визита в Венгрию, 29 апреля 2023 года. Фото: Vatican Media/Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Папа Римский Франциск в воскресенье, 30 апреля, возглавил большую мессу, где он призвал венгров "не закрывать" двери перед мигрантами и "иностранцами или непохожими на нас". Это противоречит "антимигрантской политике" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что более 50 тысяч человек собрались на площади и вокруг нее, чтобы увидеть Папу в последний день его визита в страну.

Он продолжил тему, которую начал в первый день своего визита, когда предостерег от опасности роста национализма в Европе, но поместил ее в евангельский контекст, сказав, что закрытая дверь болезненна и противоречит учению Иисуса.

Орбан и Франциск имеют разные взгляды на миграцию с Ближнего Востока и Африки в Европу. Папа Франциск считает, что мигрантов, спасающихся от нищей жизни, следует приветствовать в Европе.

Орбан, чье правительство построило стальной забор на границе с Сербией, чтобы не допустить мигрантов в Венгрию, отказалось "разрешить Венгрии превратиться в страну иммигрантов", как, по его словам, стали другие страны Европы.

Напомним, 28 апреля Папа Римский Франциск прибыл в Венгрию с трехдневным визитом, чтобы поговорить с премьер-министром страны Виктором Орбаном об Украине.

Это его первая поездка после того, как он попал в больницу с бронхитом в марте.

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