Патріарх Єрусалимський закликав обміняти себе на заручників у Палестині, — Reuters

Кардинал П'єрбаттіста Піцабалла вітається після отримання сану кардинала у Ватикані. Фото: REUTERS/Yara Nardi

Патріарх Єрусалимський, кардинал П'єрбаттіста Піцабалла заявив у понеділок, про свою готовність обміняти себе на ізраїльських дітей, взятих у заручники ХАМАСом і утримуваних у Секторі Гази. Таким чином у вирішення конфлікту готовий втрутитись Ватикан.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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"Я готовий до обміну, будь-чого, якщо це може призвести до свободи, повернути дітей додому. Без проблем. З мого боку є повна готовність. В пріоритеті питання спроби домогтися звільнити заручників, інакше ескалацію неможливо зупинити. Ми готові допомогти, навіть я особисто", — сказав він на відеоконференції з журналістами в Італії.

Однак за словами латинського патріарха, він та його команда ще не мали прямого контакту з мусульманськими терористами.

"Ви не можете говорити з ХАМАС. Це дуже важко", — сказав він.

Кардинал каже: близько 1000 християн ховалися в церковних будівлях на півночі Гази після того, як їхні будинки були зруйновані ізраїльськими ударами.

"Вони не знають, куди йти, тому що рухатися небезпечно", — сказав він.

Водночас офіційний Єрусалим закликав виснажених мешканців Сектору Гази евакуюватися на південь, що вже зробили сотні тисяч в анклаві, де проживає понад 2 мільйони людей. Натомість бойовики закликали людей ігнорувати повідомлення Ізраїлю.

Відзначимо, що П'єрбатіста Піццабалла контролює діяльність римо-католиків в Ізраїлі та на палестинських територіях, а також в Йорданії та на Кіпрі, регіоні, де проживає приблизно 300 000 римо-католиків.

Нагадаємо, що раніше в Ірані заявили про умови терористів ХАМАС відпустити заручників. Натомість прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу офіційно запросив до Ізраїлю президента США Джо Байдена.