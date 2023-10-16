Патриарх Иерусалимский призвал обменять себя на заложников в Палестине, — Reuters

Кардинал Пьербаттиста Пицабалла принимает поздравления после получения сана кардинала в Ватикане. Фото: REUTERS/Yara Nardi

Патриарх Иерусалимский, кардинал Пьербаттиста Пицабалла заявил в понедельник о своей готовности обменять себя на израильских детей, взятых в заложники ХАМАСом и удерживаемых в Секторе Газа. Таким образом, в развязку конфликта готов вмешаться Ватикан.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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"Я готов к обмену, чего угодно, если это может привести к свободе, вернуть детей домой. Без проблем. С моей стороны есть полная готовность. В приоритете вопроса попытки добиться освобождения заложников, иначе эскалацию невозможно остановить. Мы готовы помочь, даже я лично", — сказал он на видеоконференции с журналистами в Италии.

Однако по словам латинского патриарха, он и его команда еще не имели прямого контакта с мусульманскими террористами.

"Вы не можете говорить с ХАМАС. Это очень тяжело", — сказал он.

Кардинал говорит: около 1000 христиан скрывались в церковных постройках на севере Газы после того, как их дома были разрушены израильскими ударами.

"Они не знают, куда идти, потому что двигаться опасно", — сказал он.

В то же время, официальный Иерусалим призвал истощенных жителей Сектора Газы эвакуироваться на юг, что уже сделали сотни тысяч в анклаве, населением более 2 миллионов человек. Однако боевики призвали людей игнорировать сообщения Израиля.

Отметим, что Пьербатиста Пиццабалла контролирует деятельность римо-католиков в Израиле и на палестинских территориях, а также в Иордании и Кипре, регионе, где проживает около 300 000 римо-католиков.

Напомним, что ранее в Иране заявили об условиях террористов ХАМАСа отпустить заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально пригласил в Израиль президента США Джо Байдена.